Песков посоветовал москвичам не приходить на парад Победы

Москвичам лучше не ходить на Красную площадь в день парада Победы (24 июня), а посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, отмечает «Дождь», хотя каждый желающий может придти 24 июня на Красную площадь посмотреть парад, лучше все же, с точки зрения безопасности по коронавирусу, остаться дома и включить телевизор. Тем более что сейчас, отметил Песков, телевидение дает возможность «увидеть парад во всех его нюансах». «По телевидению это видно все гораздо более красочно», — заверил представитель Кремля.

Напомним, 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы остаться дома на праздники и смотреть официальные мероприятия по телевизору, в том числе парад 24 июня. «Никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал мэр.

24 июня в России пройдет парад Победы. Во многих регионах его решили не проводить в этот день из-за ситуации с коронавирусом.

По инф. rosbalt.ru

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