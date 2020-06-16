Песков посоветовал москвичам не приходить на парад Победы

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Москвичам лучше не ходить на Красную площадь в день парада Победы (24 июня), а посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, отмечает «Дождь», хотя каждый желающий может придти 24 июня на Красную площадь посмотреть парад, лучше все же, с точки зрения безопасности по коронавирусу, остаться дома и включить телевизор. Тем более что сейчас, отметил Песков, телевидение дает возможность «увидеть парад во всех его нюансах». «По телевидению это видно все гораздо более красочно», — заверил представитель Кремля.
Напомним, 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы остаться дома на праздники и смотреть официальные мероприятия по телевизору, в том числе парад 24 июня. «Никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал мэр.
24 июня в России пройдет парад Победы. Во многих регионах его решили не проводить в этот день из-за ситуации с коронавирусом.
25 лет назад город Будённовск в Ставропольском крае пережил страшный теракт. Жители города признаются, что даже спустя четверть века после нападения боевиков на город стараются не вспоминать те страшные несколько дней.
Определить сладость клубники можно, посмотрев на черенок — если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, она будет сладкой. Об этих и других секретах выбора вкусной клубники рассказали в Роспотребнадзоре.
У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Россияне после стабилизации эпидемиологической обстановки с коронавирусной инфекцией COVID-19 и снятия всех ограничений, введенных из-за пандемии, в среднем по стране хотели бы получать на руки 74 тыс. рублей в месяц.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.