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Песков посоветовал москвичам не приходить на парад Победы
По инф. rosbalt.ru   
16 Июня 2020 г.
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Москвичам лучше не ходить на Красную площадь в день парада Победы (24 июня), а посмотреть трансляцию мероприятия по телевизору. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков посоветовал москвичам смотреть парад Победы по телевизору

По его словам, отмечает «Дождь», хотя каждый желающий может придти 24 июня на Красную площадь посмотреть парад, лучше все же, с точки зрения безопасности по коронавирусу, остаться дома и включить телевизор. Тем более что сейчас, отметил Песков, телевидение дает возможность «увидеть парад во всех его нюансах». «По телевидению это видно все гораздо более красочно», — заверил представитель Кремля.

Напомним, 11 июня мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал жителям столицы остаться дома на праздники и смотреть официальные мероприятия по телевизору, в том числе парад 24 июня. «Никакой массовки, зрителей там не должно быть», — сказал мэр.

24 июня в России пройдет парад Победы. Во многих регионах его решили не проводить в этот день из-за ситуации с коронавирусом.

По инф. rosbalt.ru

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