Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате

Традиционный карнавал в Венеции в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы на сайте карнавала.

Виртуальный карнавал продлится в общей сложности восемь дней — 6 и 7 февраля, а затем с 11 по 16 февраля.

Посмотреть карнавал можно будет в соцсетях и на региональном канале Televenezia, а при регистрации на сайте — участвовать в нем.

В палаццо Вендрамин-Калерджи будут открыты виртуальные комнаты — для детей, подростков и старшего поколения — с конкурсами масок и костюмов, мастер-классами, интервью и интерактивными развлечениями.

Власти Италии решили продлить режим ЧС, введенный из-за пандемии коронавируса, до конца апреля, пишет газета Il Riformista. Он должен был закончиться 31 января.

Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сказал, что ситуация с коронавирусом ухудшается «по всем параметрам».

Сейчас все части Италии разделены по степени распространения коронавируса на «красную», «желтую» и «зеленую» зоны. Ожидается, что власти могут ввести запрет на перемещение между регионами не только в «красной» зоне, но и в «желтой».

За время пандемии коронавируса в Италии зарегистрировали 2,455 млн зараженных, умерли больше 85 тыс. человек.

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Polit.ru

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