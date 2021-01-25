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Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате
По инф. polit.ru   
25 Января 2021 г.
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Традиционный карнавал в Венеции в этом году пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса, сообщают организаторы на сайте карнавала.

Венецианский карнавал в этом году пройдет в онлайн-формате

Виртуальный карнавал продлится в общей сложности восемь дней — 6 и 7 февраля, а затем с 11 по 16 февраля.

Посмотреть карнавал можно будет в соцсетях и на региональном канале Televenezia, а при регистрации на сайте — участвовать в нем.

В палаццо Вендрамин-Калерджи будут открыты виртуальные комнаты — для детей, подростков и старшего поколения — с конкурсами масок и костюмов, мастер-классами, интервью и интерактивными развлечениями.

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