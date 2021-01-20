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В мире впервые родился ребенок с антителами к коронавирусу
По инф. rosbalt.ru   
20 Января 2021 г.
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Жительница Болгарии стала мамой малыша, у которого с рождения есть антитела к COVID.

В мире впервые родился ребенок с антителами к коронавирусу

Новорожденный появился на свет путем кесерева сечения. Роды принимали в больнице Пазарджика. Его мать заразилась вирусом SARS-CoV-2 во время беременности. О пневмонии у 28-летней женщины не сообщается, но кашель и высокая температура у нее были.

Наличие антител к коронавирусу свидетельствует о том, что человек им переболел, в том числе бессимптомно. Таким образом, если болеет мать — это может повлиять на плод. Оценка общему уровню здоровья болгарского ребенка при этом не приводится.

Коронавирус еще много сюрпризов нам преподнесет, уж слишком это коварная и непредсказуемая инфекция, увы. Но некоторые сюрпризы вполне себе даже приятны, так, антитела к инфекции у новорожденного - это не так уж и плохо.

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По инф. rosbalt.ru

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