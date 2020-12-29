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ВДНХ подготовила бесплатные зимние экскурсии

По инф. Российской газеты   
29 Декабря 2020 г.
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ВДНХ подготовила праздничный спецпроект с зимними маршрутами и тематическими турами. В экскурсиях, посвященных зимнему сезону, можно поучаствовать бесплатно.

ВДНХ подготовила новые зимние экскурсии

Как сообщили в пресс-службе ВДНХ, разработаны четыре новые экскурсии: «Экспедиция в Заполярье», «Полярная станция», «Северный путь ВДНХ» и «Если бы в Антарктике построили колхоз». Это новогодние подарки гостям главной выставки страны. Познавательные прогулки пройдут с 1 по 15 января 2021 года. Подготовлены и маршруты для тех, кто хочет лучше познакомиться с архитектурными шедеврами ВДНХ.

Праздничная экскурсия ждет всех, кто выберет маршрут «Новогодняя прогулка по ВДНХ». Гиды расскажут о традициях встречи Нового года и покажут лучшие места для удачных фотоснимков. Все экскурсии проходят по антиковидным правилам. Подробнее о новогодних прогулках можно узнать на сайте ВДНХ.

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