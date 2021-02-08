Вход в Исторический музей будет бесплатным, но только один день

9 февраля 2021 года в честь дня рождения Государственного исторического музея на постоянные экспозиции можно будет пройти бесплатно. Посетителей ждут специальная праздничная программа мероприятий в музее и в формате онлайн, а также особые подарки для каждого 149-го посетителя.

«Уже не первый год Исторический музей дарит жителям и гостям столицы возможность посетить крупнейший музей России бесплатно. Свой день рождения музей празднует именно 9 февраля, так как в этот день в 1872 году император Александр II подписал указ об учреждении музея. В этом году ГИМ исполняется 149 лет, а 2022 станет юбилейным. В честь этой значимой даты музей подготовил большие выставочные проекты, первые из которых – «Придворный костюм второй половины XIX века» и «Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры» – можно будет увидеть уже в марте», – говорит директор Алексей Левыкин.

Гости смогут принять участие в экскурсиях, мастер-классах, игротеке, а также в специальной программе «Исторический музей в XX веке».

В Музее Отечественной войны 1812 года, помимо экскурсий и игротеки, пройдет розыгрыш сертификатов на музейные программы, а в завершении дня можно будет услышать дуэт фортепиано и скрипки.

Для посетителей с инвалидностью Исторический музей приготовил специальную программу.

Подробнее о мероприятиях в рамках праздничной программы можно узнать на сайте .

Еще новости Москвы и Подмосковья — по ссылке.

Все новости культуры — на нашем сайте.

По инф. Литературной газеты

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...