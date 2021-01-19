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«Петербургский ангел» сменил место жительства

По инф. portal-kultura.ru   
19 Января 2021 г.
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В Петербурге из-за вандалов перенесли «Почту Ангела». Теперь она вместо Измайловского сада расположится в кассе Петербургского молодежного театра на Фонтанке.

Вандалы не пожалели «Петербургского ангела» умершего от коронавируса скульптора

Теперь в театре оборудовали специальное место, где желающие могут сесть за столик и написать письмо Ангелу, положить в ящик и ждать, что пожелание сбудется.

По словам Романецкой, за минувший год пандемии коронавируса пожелания петербуржцев существенно изменились. Сейчас жители Северной столицы все чаще просят у Ангела здоровья своим близким.

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«Почта Ангела» возникла в день 40-летия Молодежного театра на Фонтанке. Ее установили рядом с популярным символом города, которым стала фигурка «Петербургский ангел».

Автором скульптуры является Роман Шустров. Он рассказывал, что посвятил своего «ангела» пожилым петербуржцам. Скульптор скончался в мае 2020 года. Он ухаживал за своим родным братом в больнице не зная, что у него коронавирус. Сначала умер брат скульптора, а потом и сам Роман.

По инф. portal-kultura.ru

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