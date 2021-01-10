«Вам зачем — переночевать или поесть?»: глава забайкальского минздрава объяснила закрытие стационара

Глава Минздрава Забайкальского края Анна Шангина возмутила жителей села высказыванием о «рентабельности» медиков.

Жители села Харагун Хилокского района рассказали ИА «Чита.Ру» о встречи с Шангиной, где селяне подняли вопрос о закрытии пункта круглосуточного медицинского стационара из-за долгов. Они считают, что причиной задолженности стало слабое администрирование.

Жителям Харагуна неудобно обращаться в райбольницу в райцентре из-за больших очередей и долгого ожидания «скорой помощи».

В ответ Шангина сравнила медицинский стационар с гипермаркетом. «Почему в Харагуне нет гипермаркета „Абсолют“? Потому что гипермаркет „Абсолют“ не будет работать здесь, нерентабельно. А теперь поговорим про медицину. А теперь про рентабельность медиков поговорим», — сказала чиновница.

Также Шангина предположила, что ряд жителей может приходить не для лечения, а для того, чтобы «переночевать и поесть».

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По инф. rosbalt.ru

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