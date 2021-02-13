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В Забайкалье оклеветали губернатора — наркоманом обозвали!
По инф. polit.ru   
13 Февраля 2021 г.
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Полиция Читы завела уголовное дело о клевете против авторов анонимного Telegram-канала, которые заявили, что губернатор Забайкальского края Александр Осипов принимает наркотики. В публикации говорилось, что глава региона лечится после передозировки веществами.

В Забайкалье оклеветали губернатора — наркоманом назвали!

Пост о передозировке разместили в середине января в Telegram-канал «Александр Саидович Умаров». В нем указывалось, что 16 декабря Осипов в своем кабине принял «вожделенный волшебный порошок». После этого якобы ему стало плохо от передозировки. А власти пытались «замаскировать» этот случай и сообщали, что глава региона заболел коронавирусом. Авторы канала утверждали, что слухи о том, что губернатор злоупотребляет психотропными веществами, ходили давно. При этом отмечалось, что информация об инциденте «ушла в Москву по каналам ФСБ, ФСО и полпредства».

Пресс-секретарь забайкальского правительства Ксения Хапицкая заявила, что это ложь и ее комментировать не стоит.

«Все забайкальцы знают, что Александр Михайлович занимается спортом, что он верующий человек. И все это полнейшая клевета, грязные нападки», — пояснила она корреспонденту ZabNews.

Подразделение дознания УМВД России по Чите возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, совершенная публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей). Сейчас ищут подозреваемых.

Осипова госпитализировали с коронавирусом 4 января. Медики оценили его состояние как средней тяжести. Из стационара его выписали 9 января.

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