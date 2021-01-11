Памятник генералу, освобождавшему Новгород от фашистов, утопает в фекалиях

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В Великом Новгороде из-за коммунальной аварии демонтируют памятник первому почетному гражданину города и его освободителю от фашистских войск, генерал-полковнику Ивану Коровникову. Дело в том, что монумент стоит на сетях, которые требуют срочного ремонта.
Канализационную трубу на улице Коровникова прорвало 9 января. Местные жители пожаловались в соцсетях на неприятные запахи и лужу из нечистот, скопившихся у подножия памятника.
Представители местных властей заявили, что в понедельник начнут демонтаж памятника. На устранение аварии они отвели себе два дня.
Во время Великой Отечественной войны Иван Коровников командовал силами 59-й армии, входившей в состав Волховского фронта. Под командованием Коровникова армия участвовала в Любанской наступательной операции, наряду со 2-й ударной армией став ударной силой фронта во время операции. В мае-июне 1942 года армия вела кровопролитные бои в операции по выводу из окружения 2-й ударной армии. В январе-феврале 1944 года армия принимала участие в разгроме группы армий «Север», особенно отличившись в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции. В январе 1944 года она освободила от немецких войск Великий Новгород, который находился в оккупации 883 дня.
В 1972 году Коровникову было присвоено звание первого почетного гражданина Великого Новгорода. Памятник генерал-полковнику установили в мае 2015 года в присутствии губернатора области Сергея Митина и сенатора Александра Коровникова, который приходится родственником советскому военначальнику.
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