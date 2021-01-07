В Турции создадут музей Пушкина

В Турции в городе Эрзурум решили создать музей великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Почти 200 лет назад он побывал в этих местах и описал свою поездку в повести «Путешествие в Арзрум».

Заведующая кафедрой русского языка и литературы Анкарского университета социальных наук Бахаре Гюнеш стала инициатором процесса.

Турецкие чиновники поддержали ее и выкупили для будущего музея дом XIX века. В настоящее время Гюнеш занимается сбором экспонатов.

Высказался по поводу этой инициативы и посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Мне было очень интересно посетить восточные провинции Турции Карс и Эрзурум. Они тесно связаны с историей России и нашими отношениями с Турцией. В Эрзуруме создается музей Пушкина в доме, где, согласно преданию, он провел ночь и писал свое "Путешествие в Арзрум". Это делается усилиями мэра и кафедры русского языка местного университета, мы им сейчас помогаем. Думаю, музей вызовет интерес и у местных жителей, и у туристов", - сказал Ерхов в интервью российским журналистам, пишут РИА "Новости".

По его словам, этот регион очень перспективен как туристическое направление. "Турция очень интересная страна с точки зрения не только пляжного отдыха, но и памятников истории и архитектуры. Предложил бы нашим туристам не забывать об этом", - добавил посол.

Пушкин посетил Эрзурум в 1829 году во время похода русской армии, которая заняла город в ходе одной из русско-турецких войн.

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По инф. lgz.ru

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