В Турции проповедника приговорили к 1075 годам тюрьмы за шпионаж и педофилию

В Стамбуле суд приговорил к 1075 годам тюрьмы известного исламского проповедника Аднана Октара. Его обвиняли в целом ряде тяжелых преступлений.

Октар известен как медиамагнат, владелец телеканала А9 и собственного издательского дома, а также исламский креационист, отрицающий теорию эволюции. Проповедник также использовал псевдоним Харун Яхья.

В 2018 году Октара арестовали. Проповедника обвинили в создании преступной организации, сексуальном рабстве, в котором он держал десятки девушек, сексуальном насилии, в том числе над детьми, похищении людей, шантаже, незаконном лишении свободы, военном и политическом шпионаже, а также мошенничестве.

Задержание проповедника сопровождалось погоней на вертолете. Вместе с ним по делу проходили 236 человек. Некоторые из них уже получили тюремные сроки.

Первые серьезные проблемы с законом у Октара возникли в 1986 году. Его арестовали по обвинению в «попытке использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства». Однако суд не нашел состава преступления в его действия и оправдал.

В 1990-х годах Октар основал псевдоисламскую секту, где, по словам ее бывших членов, проводились оргии, девушек и женщин вынуждали заниматься сексом и записывали все происходящее на видеокамеру, чтобы использовать для вымогательств и шантажа.

В декабре 2018 года турецкая прокуратура начала расследование в отношении переводчицы из России Лейлы О. Ее подозревали в передаче Октару стенограмм со встреч министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и его делегации с представителями России, писали в марте 2019 года «Известия».

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Polit.ru

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