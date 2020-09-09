В театре «Современник» рассказали, что будут делать без Ефремова

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
Помните скандал вокруг Виталины Цымбалюк-Романовской и Армена Джигарханяна? Несколько лет брака достаточно молодой пианистки и пожилого режиссёра привели к громкому разводу, а на женщину обрушилась волна...
По словам директора театра Игоря Попова, вопрос о том, что будет с репертуаром театра без Михаила Ефремова, «не сиюминутный». В «Современнике» артист, получивший сегодня восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, играл в трех постановках.
«Было три спектакля, в которых Михаил Олегович участвовал. Что с ними будет, я не знаю. Никакого решения никто по этому поводу не принимал», — ответил Попов на вопросы журналистов.
Он добавил, что не знаком с нюансами уголовного дела Ефремова, но выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Журналисты ТАСС попытались получить комментарий относительно Ефремова у руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, но он отказался отвечать.
Ефремов будет отбывать срок в колонии общего режима, его также лишили водительских прав на три года. Артиста взяли под стражу сразу после оглашения приговора прямо в зале Пресненского суда.
Счетная палата обнаружила недоплату пенсий живым и выплату сотен миллионов рублей умершим пенсионерам. Только по двум территориальным органам ПФР «мертвые души» (на самом деле их родственники) получили порядка 400 млн рублей.
Заместитель министра энергетики Анатолий Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Задержание произошло в рамках расследования дела о мошенничестве.
Известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина до сих пор спрашивают о том, как сложилась судьба его бывшей супруги и тёщи. Это связано с тем, что более трёх лет назад Елена решила взять кредит для своего гражданского мужа, у которого был свой бизнес.
Новогодние праздники в 2021 году продлятся с 1 по 10 января, а 31 декабря будет выходным. Это следует из проекта постановления правительства о переносе выходных дней в следующем году, который подготовил Минтруд.
Встречаем новый вторник с ещё одной подборкой значимых событий культурного Интернета. На этот раз мы предлагаем вам взглянуть на самые свежие концерты и спектакли, которые только-только умудрились пробраться в сети Всемирной паутины.
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