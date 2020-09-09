В театре «Современник» рассказали, что будут делать без Ефремова

Судьба спектаклей в театре «Современник», в которых участвовал Михаил Ефремов, еще не решена. Напомним, артиста 8 сентября приговорили к восьми годам колонии.

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По словам директора театра Игоря Попова, вопрос о том, что будет с репертуаром театра без Михаила Ефремова, «не сиюминутный». В «Современнике» артист, получивший сегодня восемь лет колонии за гибель человека в ДТП, играл в трех постановках.

«Было три спектакля, в которых Михаил Олегович участвовал. Что с ними будет, я не знаю. Никакого решения никто по этому поводу не принимал», — ответил Попов на вопросы журналистов.

Он добавил, что не знаком с нюансами уголовного дела Ефремова, но выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. Журналисты ТАСС попытались получить комментарий относительно Ефремова у руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского, но он отказался отвечать.

Ефремов будет отбывать срок в колонии общего режима, его также лишили водительских прав на три года. Артиста взяли под стражу сразу после оглашения приговора прямо в зале Пресненского суда.

По инф. portal-kultura.ru

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