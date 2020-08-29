В Свердловской области планируют открыть все кинотеатры и театры.

Некогда Марина Журавлёва была одной из самых популярных звёзд нашей страны. В 90-е её голос любили миллионы, но она неожиданно решила всё бросить и уехала в чужую страну, которая стала для Марины новым...
О подписании соответствующего указа сообщил в своем Инстаграм глава региона Евгений Куйвашев.
Губернатор написал, что хочет разрешить открытие всех театральных и концертных учреждений, а также кинотеатров Свердловской области с 9 сентября. Он добавил, что из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки нужно будет соблюдать ограничения.
В частности, заполняемость залов не должна быть больше 50%, а на входах в театры и кинотеатры посетителям будут измерять температуру. Кроме того, все площадки должны быть оборудованы санитайзерами.
В комментариях жители региона констатируют, что театры и кинозалы и так сидели без дохода практически полгода, а теперь им придется из пустого бюджета изыскивать средства на закупку дорогостоящего оборудования. Тем не менее, зрители соскучились по спектаклям и кинопоказам, поэтому новость их обрадовала.
Тем временем в нескольких российских регионах кинотеатры и театры остаются закрытыми. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов издал распоряжение о продлении ограничений до 20 сентября, в связи с чем театры вынуждены переносить намеченные на сентябрь спектакли.
На днях Роза Сябитова, которая много и охотно общается с поклонниками в соцсетях, что называется, «пропала со всех радаров». Причиной стала госпитализация телеведущей, о которой она вскоре сама рассказала в Инстаграме.
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