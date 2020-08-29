В Свердловской области планируют открыть все кинотеатры и театры.

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О подписании соответствующего указа сообщил в своем Инстаграм глава региона Евгений Куйвашев.

Губернатор написал, что хочет разрешить открытие всех театральных и концертных учреждений, а также кинотеатров Свердловской области с 9 сентября. Он добавил, что из-за сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановки нужно будет соблюдать ограничения.

В частности, заполняемость залов не должна быть больше 50%, а на входах в театры и кинотеатры посетителям будут измерять температуру. Кроме того, все площадки должны быть оборудованы санитайзерами.

В комментариях жители региона констатируют, что театры и кинозалы и так сидели без дохода практически полгода, а теперь им придется из пустого бюджета изыскивать средства на закупку дорогостоящего оборудования. Тем не менее, зрители соскучились по спектаклям и кинопоказам, поэтому новость их обрадовала.

Тем временем в нескольких российских регионах кинотеатры и театры остаются закрытыми. В частности, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов издал распоряжение о продлении ограничений до 20 сентября, в связи с чем театры вынуждены переносить намеченные на сентябрь спектакли.

По инф. portal-kultura.ru

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