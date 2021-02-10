В Севастополь перестали подавать воду из Инкермана и Гасфорты

В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
Из этих водоемов город получил более 424 тысяч кубометров воды. 132 тысячи кубометров поступило из Инкерманского карьера и 292 тысячи кубометров — из пруда у горы Гасфорта. Забор воды был прекращен после того, как в Крыму на смену засухе пришли дожди и снегопады.
По данным департамента городского хозяйства Севастополя, запас воды в Чернореченском водохранилище, питающем Севастополь, сейчас вырос до 15,6 миллиона кубометров. А месяц назад он составлял 10 миллионов кубометров. Однако водохранилище все еще заполнено менее чем на треть.
Продолжается забор воды из Кадыковского карьера, откуда уже переброшено 742 тысячи кубометров.
Вода из резервных источников поступала на гидроузел № 3 севастопольского водоканала, где проходила очистку и затем подавалась жителям. В этот период забор воды из Чернореченского водохранилища был ограничен.
Напомним, из-за продолжительной засухи и обмеления Чернореченского водохранилища прошлой осенью было принято решение о строительстве нового водозабора для Севастополя на реке Бельбек. Объект, который возводят военные строители, будет готов к 1 марта. Чтобы город продержался до весны без отключений воды, было решено использовать резервные водоемы — пруды в Инкермане, у горы Гасфорта и в Кадыковском карьере. В декабре была досрочно завершена прокладка трубопровода из Кадыковского карьера до водозабора на реке Черной.
- Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. В условиях дефицита глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал ужесточить наказание за кражу воды и штрафовать граждан, которые незаконно врезались в водоводы, а также информировать об этом общественность.
- До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.
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В Севастополь перестали подавать воду из Инкермана и Гасфорты
В Севастополе прекращен забор воды из двух резервных источников — затопленных карьеров в Инкермане и у горы Гасфорта. Проблема с водоснабжением Крыма становится все острее и острее. Ученые и власти предлагают свои решения, но пока что это ни к чему не привело, оно и понятно, дело-то не быстрое...
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