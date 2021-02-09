В Крыму предложили штрафовать за кражу воды

Несмотря на возобновившиеся в последние месяцы осадки, запасы воды в крымских водохранилищах продолжают снижаться. Об этом на совещании по проблемам водоснабжения региона сообщил генеральный директор предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его информации, на данный момент Симферопольское водохранилище заполнено всего на 7 процентов от проектной мощности, Партизанское — на 14 процентов и Аянское — на 26 процентов.

В условиях дефицита глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал ужесточить наказание за кражу воды и штрафовать граждан, которые незаконно врезались в водоводы, а также информировать об этом общественность.

«Штрафы на этот счёт должны быть максимальными, — пускай все знают, кто у нас в тяжёлой ситуации запускает руку в карман», — сказал руководитель региона.

Также в Крыму начали работать уникальные лаборатории по поиску утечек воды, не имеющие аналогов в Европе. Кроме того, новая техника позволяет обнаруживать незаконные врезки в водопроводную систему.

По оценкам специалистов, потери в сетях в Крыму составляют до 60-70%, а их устранение — один из главных источников стабильного водоснабжения региона.

До 2014 года Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После воссоединения полуострова с Россией подача воды была полностью прекращена.

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