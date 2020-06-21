В Сети обсуждают фото постаревшего Николая Расторгуева

Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

Агутин разместил снимки с концерта в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Среди выступающих «засветились» Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие звезды отечественной эстрады.

При этом подписчики обратили внимание на исхудавшее лицо лидера «Любэ» и задались вопросом, что произошло с артистом: «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно». На что Агутин ответил, что волноваться не стоит, он «просто выбрал неудачный эффект».

По инф. argumenti.ru

Примечательные публикации на тему "Мода и стиль в возрасте мудрости"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...