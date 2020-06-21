В Сети обсуждают фото постаревшего Николая Расторгуева

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.
Агутин разместил снимки с концерта в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Среди выступающих «засветились» Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие звезды отечественной эстрады.
При этом подписчики обратили внимание на исхудавшее лицо лидера «Любэ» и задались вопросом, что произошло с артистом: «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно». На что Агутин ответил, что волноваться не стоит, он «просто выбрал неудачный эффект».
Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.
Уже в 2040 году любой из жителей Земли сможет почувствовать вкус еды, которую ест другой человек. Такой прогноз содержится в «белой книге» (White paper) японского министерства науки и техники, которое с 1970 годов регулярно выпускает сценарии того, куда людей «заведет» прогресс.
Звезда российского кино и телевидения Юлия Высоцкая в интервью рассказала, чем занималась на самоизоляции. По её признанию, длительный простой выработал у неё плохую привычку, которая занимает много времени.
В Италии полицейские и карабинеры задержали двух преступников, которые сбежали из тюрьмы Ребиббья. Побег они совершили ночью, оставив записку с обещаниями вернуться. (Настоящий сюжет для фильма, согласитесь? - прим. МГ.)
Даже сегодня считается плохой приметой называть ребенка именем умершего родственника, особенно с трагической судьбой. Существовали подобные суеверия и на Руси. Тем не менее иногда детей нарекали «несчастливыми» именами. Причем в этот момент родители младенца преследовали вполне конкретную цель.
Звёздная сваха Роза Сябитова в своем Инстаграме перечислила правила, которые должна соблюдать девушка, чтобы произвести впечатление на первом свидании. Сваха уверена, что эти рекомендации работают безотказно.
Сегодня Александра Мясникова называют одним из главных врачей России, ведь он ведёт крайне популярные медицинские шоу на телевидении. За спиной у него есть немалый и непростой опыт врачебной практики, о котором мы вам сейчас и расскажем.
Гибель съёмочной группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье обернулась ужасной трагедией для друзей и близких погибших. Смириться с этой потерей не удалось и режиссёру Алексею Балабанову – своё горе он попытался утопить в алкоголе.
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