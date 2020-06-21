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В Сети обсуждают фото постаревшего Николая Расторгуева
По инф. argumenti.ru   
21 Июня 2020 г.
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Российский певец Леонид Агутин поделился совместными снимками со своими музыкальными коллегами, среди которых был и лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев. Однако поклонников сильно обеспокоил внешний вид исполнителя.

В Сети обсуждают фото постаревшего Николая Расторгуева


Агутин разместил снимки с концерта в честь Дня России, который прошел 12 июня на Красной площади. Среди выступающих «засветились» Николай Расторгуев, Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Александр Маршал и другие звезды отечественной эстрады.

При этом подписчики обратили внимание на исхудавшее лицо лидера «Любэ» и задались вопросом, что произошло с артистом: «А что с Расторгуевым? Выглядит неважно». На что Агутин ответил, что волноваться не стоит, он «просто выбрал неудачный эффект».

По инф. argumenti.ru

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