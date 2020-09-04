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В Санкт-Петербурге появились общественные огороды
|По инф. Парламентской газеты
|04 Сентября 2020 г.
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Местные власти отдали под грядки участки в парках, а управляющие компании — на придомовых территориях.
Отмечается, что местные жители с удовольствием выращивают овощи и зелень в специальных городских кадках. Одна петербурженка несколько недель назад арендовала кусочек общественного огорода. Там она выращивает мяту и базилик. Они признается, что у каждого человека свои увлечения: ей интересно заниматься землей.
На набережной Карповки волонтеры сделали грядки сами. Они купили ящики и землю. Первый урожай отправили в лабораторию, чтобы проверить экологичность продуктов. Вместе с кабачком из Петроградского района на проверку отвезли покупной и выращенный на даче. Оказалось, что самым здоровым овощем стал кабачок с набережной Карповки.
Пока вырастить свой урожай в Петроградском районе можно бесплатно.
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