В России за пять лет осудили десять губернаторов. А дальше что будет?

Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Про НЛО знают все, но, кажется, что никто их не видел. По крайней мере, явных доказательств пока у общества не было. Но случай, который произошел в Воронеже в 1989 году, все-таки порождает сомнение: может «тарелочки-то» и существуют? Ведь тогда название города оказалось в заголовках мировой прессы,...
В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
В июле 2013 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка получил девять лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей по делу о взятке. В 2018 года вышел на свободу по УДО после семи лет колонии.
В 2015 году бывший глава Брянской области Николай Денин получил четыре года колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением. 24 апреля 2018 года вышел по УДО. Выплатил 22 миллиона в доход государства.
В октябре 2017 года экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко получил три года условно по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
В 2018 году сразу три бывших главы региона выслушали приговор по уголовным делам. Восемь лет колонии получил экс-губернатор Кировской области Никита Белых, признанный виновным в коррупции. В том же году экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Бывшего главу Карелии Андрея Нелидова приговорили к восьми годам колонии и 27,5 млн рублей штрафа. Его признали виновным в получении крупной взятки.
В июне 2019 года суд приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы и 160 млн рублей штрафа. Еще один глава Республики Коми, предшественник Гайзера Владимир Торлопов тогда же получил 6,5 лет колонии со штрафом 500 тыс. рублей.
В октябре 2020 года экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к десяти годам колонии и штрафу в 140 млн рублей. Под стражей в связи с обвинениями в коррупции в особо крупном размере он находился с 2017 года.
Сейчас под следствием и судом находятся еще пять бывших губернаторов. Среди них — экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в СИЗО, и бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, его оставили под домашним арестом. Губернатор Еврейской автономной области Александр Винников получил четыре года условно, апелляция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. В розыске за совершение преступлений находятся бывшие губернаторы Челябинской области Борис Дубровский и Михаил Юревич.
24 февраля суд вынес приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову по делу в получении взятки в 235 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Оглашение приговора длилось неделю.
Почему попадают за решетку бывшие главы регионов? Всегда ли они виноваты в тех преступлениях, в которых их обвиняют? Далеко не всегда. Политика - дело тонкое, и зачастую в кулуарах ведутся свои игры и плетутся свои интриги, и главы регионов порой оказываются в этих играх проигравшими. При этом они вполне могут быть хорошими людьми, вот только если кресло уготовано для кого-то другого, а первый не желает его покидать, то, скорее всего, все завершится уголовным преследованием. Но есть среди бывших губернаторов и нечистые на руки люди, куда же без них.
Чтобы надежно обезопасить свой дом от грабителей, лучше установить качественную металлическую дверь. Это главная причина того, почему она настолько популярна не только в офисах, студиях, загородных домах, но и в обычных квартирах.
Прогресс шагает семимильными шагами, и вот уже на улицы городов для поимки преступников выходят псы-роботы. Попробовали использовать такого помощника в Нью-Йорке. Его направили на вызов по сообщению о взломе с проникновением. В итоге внутри никого не оказалось.
Скоро тот, кто нашёл брошенное имущество, сможет без заумных подсчётов решить, вправе ли оставить его себе. Госдума приняла в третьем чтении закон, по которому бесхозную вещь разрешено присвоить без решения суда, если её стоимость не превышает трёх тысяч рублей.
Колония во Владимирской области, куда могут отправить главного российского оппозиционера, славится своим жестким воспитательным подходом. С чем придется столкнуться Алексею Навальному в отсидке, мы узнали у тех, кто на себе испытал порядки в ИК-2 «Покров».
Иностранцы, никогда не бывавшие в России, именно так и представляют себе наши реалии: улицы круглогодично по пояс в снегу, по ним бродят медведи — летом бурые, зимой белые — а местные жители не обращают на них никакого внимания, потому что пьют водку из самовара и играют на балалайке.
В связи с пандемией коронавируса и его быстрым распространением, к спортсменам предъявляются жесткие требования. Некоторые страны требуют от игроков и работников клубов соблюдать десятидневный карантин по прибытии домой из зарубежных поездок. Особенно в этом отношении строго требуют в Великобритании. Кроме того, спортсменам часто делают тесты на COVID-19 и отслеживают любые простудные проявления.
У президента крепкое здоровье, и в важных церемониях он участвует всегда без головного убора. Это объяснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналисту, обеспокоенному появлением 23 февраля Владимира Путина без шапки у Могилы Неизвестному Солдату в Александровском саду.
Экологическая катастрофа произошла в Израиле. Прибрежные воды Средиземного моря оказались загрязнены нефтепродуктами. Погибли черепахи, морские птицы и даже один финвал. Выживших морских обитателей (а именно, черепах) спасали оригинальным, но действенным способом - кормили майонезом.
Самый маленький – в буквальном смысле этого слова – советский актёр Владимир Федоров пережил много больших радостей и не меньше крупных неприятностей. И если с творчеством всё шло по большей части ровно, то в любви у нашего героя случилось немало приключений.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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