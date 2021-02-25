В России за пять лет осудили десять губернаторов. А дальше что будет?

В России за последние пять лет осудили десять губернаторов. Всего в России с 1996 года под уголовную ответственность попали 34 главы региона, в том числе 19 действующих, подсчитал руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В июле 2013 года экс-губернатор Тульской области Вячеслав Дудка получил девять лет и шесть месяцев лишения свободы со штрафом в 900 тыс. рублей по делу о взятке. В 2018 года вышел на свободу по УДО после семи лет колонии.

В 2015 году бывший глава Брянской области Николай Денин получил четыре года колонии по обвинению в злоупотреблении служебным положением. 24 апреля 2018 года вышел по УДО. Выплатил 22 миллиона в доход государства.

В октябре 2017 года экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко получил три года условно по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

В 2018 году сразу три бывших главы региона выслушали приговор по уголовным делам. Восемь лет колонии получил экс-губернатор Кировской области Никита Белых, признанный виновным в коррупции. В том же году экс-губернатор Сахалина Александр Хорошавин получил 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 млн рублей. Бывшего главу Карелии Андрея Нелидова приговорили к восьми годам колонии и 27,5 млн рублей штрафа. Его признали виновным в получении крупной взятки.

В июне 2019 года суд приговорил экс-главу Коми Вячеслава Гайзера к 11 годам лишения свободы и 160 млн рублей штрафа. Еще один глава Республики Коми, предшественник Гайзера Владимир Торлопов тогда же получил 6,5 лет колонии со штрафом 500 тыс. рублей.

В октябре 2020 года экс-главу Удмуртии Александра Соловьева приговорили к десяти годам колонии и штрафу в 140 млн рублей. Под стражей в связи с обвинениями в коррупции в особо крупном размере он находился с 2017 года.

Сейчас под следствием и судом находятся еще пять бывших губернаторов. Среди них — экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал, который находится в СИЗО, и бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков, его оставили под домашним арестом. Губернатор Еврейской автономной области Александр Винников получил четыре года условно, апелляция отменила приговор и направила дело на новое рассмотрение. В розыске за совершение преступлений находятся бывшие губернаторы Челябинской области Борис Дубровский и Михаил Юревич.

24 февраля суд вынес приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову по делу в получении взятки в 235 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима. Оглашение приговора длилось неделю.

Почему попадают за решетку бывшие главы регионов? Всегда ли они виноваты в тех преступлениях, в которых их обвиняют? Далеко не всегда. Политика - дело тонкое, и зачастую в кулуарах ведутся свои игры и плетутся свои интриги, и главы регионов порой оказываются в этих играх проигравшими. При этом они вполне могут быть хорошими людьми, вот только если кресло уготовано для кого-то другого, а первый не желает его покидать, то, скорее всего, все завершится уголовным преследованием. Но есть среди бывших губернаторов и нечистые на руки люди, куда же без них.

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Polit.ru

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