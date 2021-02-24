Бывший глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии строгого режима

Нижегородский районный суд 24 февраля вынес приговор экс-главе Республики Марий Эл Леониду Маркелову по делу в получении взятки в 235 млн рублей. Бывшего чиновника приговорили к 13 годам колонии строгого режима.

Оглашение приговора объемом более 400 страниц длилось в течение недели. Слушания проходили в Нижнем Новгороде, так как прокуратура считала, что в Йошкар-Оле, по месту преступлений, Маркелов мог бы повлиять на суд.

15 февраля суд признал виновным Маркелова. Чиновник покинул пост главы Марий Эл 6 апреля 2017 года. Через неделю Басманный суд Москвы арестовал его. По версии следствия, через вексельную схему Маркелов получил от хозяина птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша более 235 млн рублей взятки. Бывший губернатор отрицал вину.

Также, по информации следствия, Маркелов незаконно потратил на свою личную охрану 9 млн рублей. Деньги он взял из республиканского бюджета. Гособвинение просило для Маркелова 17 лет колонии строгого режима.

Суды изъяли у экс-чиновника имущество на 2,7 млрд рублей. Это 120 объектов недвижимости, земельный участок, автомобили, дорогостоящие наручные часы и наличные деньги. Часть имущества была записана на восемь сторонних фирм.

Среди изъятого были здания в стиле европейского Возрождения, построенные при Маркелове в центре Йошкар-Олы. Сам бывший глава региона отмечал, что эти дома «преобразили Йошкар-Олу». Маркелов отрицал, что эти здания принадлежали ему.

Заметим, что коррупционные скандалы постоянно сотрясают регионы России (да и федеральный уровень власти они не минуют!) Это не значит вовсе, что с этим злом ведется "непримиримая война". Наоборот, часто их фигурантами становятся просто те чиновники, кто начал кому-то мешать, а так-то об их делишках было известно давно:

Polit.ru

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