В России увеличили предельный возраст молодежи – до 35 лет

Президент Владимир Путин провел расширенное заседание президиума Госсовета, по итогам которого дал ряд поручений. Они коснулись поддержки детей, родители которых не платят алименты, поддержки малоимущих семей, стимулирования рождаемости, развития телемедицины и внутреннего водного транспорта, а также...
Очередным гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» стала известная советская и российская актриса Людмила Хитяева, которая когда-то снялась в культовых картинах «Екатерина Воронина», «Тихий Дон», «Вечера на хуторе близ...
Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)
По словам председателя думского Комитета по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, в результате численность молодежи в России «вырастет» до 41 млн человек. Они смогут воспользоваться социальной поддержкой, предусмотренной государством.
Нововведение, считает депутат, отражает демографические изменения за последние 10 лет: увеличилась продолжительность жизни и пенсионный возраст. Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию.
«Это мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 35 лет — это отражение социальной реальности», — объяснил политик, чьи слова цитирует пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре.
Кроме того, законопроект позволит закрепить единый понятийный аппарат, который будет использоваться в сфере молодежной политики. Речь идет о таких понятиях как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения». По словам Пайкина, из-за отсутствия подобных определений в действующем законодательстве «доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным».
«Например, при реализации программы «Молодая семья» в Ленинградской области возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, в Удмуртии — 36, а губернаторская программа «Молодая семья» в Новосибирской области вообще не содержит указаний на ограничение по возрасту», — объяснил депутат.
Политик также подчеркнул, что новый закон «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания». По его словам, сейчас во всех субъектах страны действуют собственные региональные законы, регламентирующие молодежную политику. «Это чрезвычайно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения», — заявил Борис Пайкин.
Кроме того, политик указал на рамочный характер предлагаемого документа, что «особенно важно при динамике социальных и экономических изменений». По сути, как уточнил депутат, законопроект позволяет создать правовую базу для поддержки молодых семей и подрастающего поколения.
Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)
В Москве с 15 декабря начнут подключать новогоднюю подсветку. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, отметив, что столица входит в топ-пять самых освещенных городов мира.
Памятник народной артистке СССР Элине Быстрицкой открыли 11 ноября на Новодевичьем кладбище. Почтить память легенды, кумира, соратника, друга, учителя пришли министр культуры РФ Ольга Любимова и коллеги актрисы по Малому театру.
В Петербурге активно развивается эко-проект «Свалка» — бесплатный сервис по вывозу ненужных вещей. Теперь у жителей Северной столицы есть возможность избавиться от старой одежды, техники, мебели и посуды экологичным способом.
Правительство Дании признало, что требование убить всех норок в стране из-за мутировавшего коронавируса, не имело под собой юридических оснований. При этом власти по-прежнему считают этот шаг необходимым.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.