В России увеличили предельный возраст молодежи – до 35 лет

Госдума на заседании 11 ноября приняла в первом чтении законопроект, повышающий возраст молодежи с 30 до 35 лет. (Вот так спустя пару столетий все меняется... если в 19 веке в 35 лет уже в старики записывали, то сейчас это молодежь . - прим. МГ.)

По словам председателя думского Комитета по физической культуре, спорту туризму и делам молодежи Бориса Пайкина, в результате численность молодежи в России «вырастет» до 41 млн человек. Они смогут воспользоваться социальной поддержкой, предусмотренной государством.

Нововведение, считает депутат, отражает демографические изменения за последние 10 лет: увеличилась продолжительность жизни и пенсионный возраст. Молодые люди стали позже вступать в брак и рожать первого ребенка. Они больше времени уделяют учебе и профессиональному развитию.

«Это мировой тренд, который мы в полной мере наблюдаем и в России. Поэтому закрепленное в законе определение молодежи как возрастной группы от 14 до 35 лет — это отражение социальной реальности», — объяснил политик, чьи слова цитирует пресс-служба комитета Госдумы по физической культуре.

Кроме того, законопроект позволит закрепить единый понятийный аппарат, который будет использоваться в сфере молодежной политики. Речь идет о таких понятиях как «молодежь», «молодая семья», «молодежная политика» и «молодежные общественные объединения». По словам Пайкина, из-за отсутствия подобных определений в действующем законодательстве «доступ к социальным программам молодых семей был неоднородным».

«Например, при реализации программы «Молодая семья» в Ленинградской области возраст потенциальных участников программы был ограничен 30 годами, в Удмуртии — 36, а губернаторская программа «Молодая семья» в Новосибирской области вообще не содержит указаний на ограничение по возрасту», — объяснил депутат.

Политик также подчеркнул, что новый закон «позволит закрепить права молодежи независимо от региона проживания». По его словам, сейчас во всех субъектах страны действуют собственные региональные законы, регламентирующие молодежную политику. «Это чрезвычайно важно, учитывая современные тренды на удаленную работу и возрастающую мобильность населения», — заявил Борис Пайкин.

Кроме того, политик указал на рамочный характер предлагаемого документа, что «особенно важно при динамике социальных и экономических изменений». По сути, как уточнил депутат, законопроект позволяет создать правовую базу для поддержки молодых семей и подрастающего поколения.

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По инф. Парламентской газеты

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