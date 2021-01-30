В психдиспансере пояснили, почему забрали к себе якутского шамана Сашу

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Мужчина в прошлом году находился на стационарном лечении в диспансере по решению суда. Перед выпиской медики заключили, что он нуждается в «активном диспансерном наблюдении». Он должен был постоянно приходить в диспансер к психиатру, чтобы обследоваться. Регулярность таких визитов — один-два раза в месяц. Добровольно отказаться от наблюдения он не мог. На такой учет по закону ставят пациентов, представляющих социальную опасность для общества, уточнили в клинике.
Состояние Габышева после выписки было стабильное. Он принимал лекарства. В середине декабря он пришел в диспансер и заявил, что больше не будет ходить на прием и категорически отказывается лечиться.
В следующий раз шаман должен был прийти в январе, но мужчина не явился. На звонки не отвечал. Врачам удалось связаться с родственниками пациента. Они подтвердили, что Габышев отказывается разговаривать. В этом случае представители психдиспансера должны были выехать к пациенту домой и осмотреть его. Однако Габышев не открыл двери. Тогда медики обратились за помощью в полицию, отметили в диспансере и уточнили, что таковы действия по закону. Сейчас Габышев находится под наблюдением врачей.
27 января к Габышеву приходила полиция, но он двери не открыл. Позже его увезли в психоневрологический диспансер.
Напомним, что 12 января Габышев объявил о планах начать весной новый «поход на Москву». На этот раз шаман хочет въехать в столицу на белом коне.
После первой попытки совершить поход его задержали в Бурятии и вернули в Якутск. Было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму, и Габышева отправили на психиатрическую экспертизу, а 3 октября признали невменяемым. Обвинения ему не предъявили, и в декабре того же года Габышев возобновил поход. Два дня спустя его снова задержали. В итоге Габышев был вынужден отказаться от похода. В мае 2020 года Александра снова поместили в психиатрическую больницу, и суд назначил ему принудительное лечение. В конце июля прошлого года Габышев был выписан.
По словам адвоката Ольги Тимофеевой, подписки о невыезде у Александра нет.
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