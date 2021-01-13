В прокат выходит последний фильм Федерико Феллини «Голос Луны»

В широкий прокат фильм «Голос Луны» легендарного гениального итальянского режиссера Федерико Феллини выйдет 21 января. Свой последний фильм Феллини снял в 1990 году, но так случилось, что до сих пор в России его не показывали.

Дистрибьютерская компания «Пилоткино» подготовила отреставрированную версию фильма в качественном переводе на русский язык. Показ фильма приурочен к дню рождения маэстро. 20 января ему бы исполнился 101 год.

В основе фильма — «Поэма о лунатиках» Эрманно Каваззони. Это история страдающего лунатизмом Иво Сальвини (его роль блестяще исполнил Роберто Бениньи), который любит гулять по ночам. Сальвини попадает в одно недоразумение за другим, знакомясь с разными людьми и открывая им чудеса подлунного мира.

Над сценарием фильма Федерико Феллини работал вместе с Эрманно Каваццони и Туллио Пинелли. Музыку для кинокартины написал лауреат премии «Оскар» Никола Пьовани. Главные роли исполнили Паоло Вилладжо, Надия Оттавиани, Анджело Орландо и другие.

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