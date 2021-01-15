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В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов

По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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С субботы 16 января заполняемость театральных залов сможет составлять 50 процентов вместо нынешних 25-ти.

В Петербурге театрам разрешили увеличить заполняемость до 50 процентов

Как сообщают в Смольном, соответствующие изменения внесены в постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Однако по-прежнему сохраняется ограничение на доступ организованных групп детей в возрасте до 16 лет на мероприятия, проводимые театрами, отмечают городские власти. Оно продолжит действовать по 31 января. При этом ходить в театр детям вне организованных групп можно.

Напомним, после строгих ограничений, введенных на новогодние праздники, петербургские театры возобновили работу 7 января. Но при условии строго соблюдения противоэпидемических требований. В частности, зрительный зал должен быть заполнен не более чем на четверть.

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