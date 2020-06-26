ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
Кто из регионов от парада Победы 24 июня отказался? Вот списочек
-24-
Власти ряда регионов решили не проводить 24 июня парад Победы. Так, первыми от этой идеи отказались власти Пермского края, Белгородской, Орловской и Томской...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Мир после «короны»: что ждет в нем пожилых людей? Мнение геронтолога
2020-06-11-01-30-50
О последствиях долгого затворничества для пожилых людей рассказывает геронтолог Владимир Анисимов.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе

По инф. Российской газеты   
26 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

В Петербурге с 28 июня гражданам разрешат ходить в парки и скверы, а также посещать детские площадки. А с 29 июня заработает зоопарк и дворцы бракосочетаний, откроются летние кафе.

В Петербурге разрешат ходить в парки и откроют летние кафе

Эпидемическая обстановка в Петербурге по-прежнему остается непростой, поэтому горожанам стоит быть готовыми к некоторым ограничениям.

В частности, в парках откроют только зоны для прогулок и детские площадки. Аттракционы останутся закрытыми, нельзя будет, например, взять лодку на прокат. Заработают точки питания, но и здесь есть свои ограничения. Мороженое в заводской упаковке будут продавать свободно, а, например, тележки с мороженным в шариках пока работать не будут. Тоже самое и с другими продуктами — можно будет купить только еду в заводской упаковке.

В парках и скверах будет проводиться ежедневная дезинфекция. Зоопарк также будет работать с ограничениями, в частности, павильоны пока останутся закрытыми.

Влюбленные наконец смогут пожениться в торжественной обстановке, правда, в администрации города обращают внимание на то, что в зале дворца бракосочетаний смогут находиться не более десяти посетителей, включая жениха и невесту.

Начнут работу летние кафе. Но каждое предприятие общественного питания, которое готово поставить веранду на улице, должно принять стандарт безопасности и получить QR-код, который подтверждает этот факт. Базовые требования следующие: персонал должен быть в масках и перчатках, а столики необходимо расставлять таким образом, чтобы посетители находились друг от друга на расстоянии не менее полутора метров.

  • Другие новости из северной столицы - по ссылке.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 