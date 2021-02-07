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В Петербурге раздавили массу отборных бельгийских груш
По инф. rosbalt.ru   
07 Февраля 2021 г.
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На одной из петербургских плодоовощных баз сотрудники регионального управления Россельхознадзора обнаружили свежие груши, выращенные в Бельгии. Их безжалостно уничтожили.

В Петербурге раздавили массу отборных бельгийских груш

Как сообщили в ведомстве, груши были упакованы в деревянные ящики. Вес партии составил 512 кг. В управлении отметили, что товарно-сопроводительные документы на продукцию представлены не были.

Согласно информации на этикетке фрукты направлялись из Эстонии и предназначались для реализации в Белоруссии. Товар, запрещенный к ввозу на территорию РФ, изъят и «уничтожен механическим способом».

Продуктовые санкции Россия продлила до конца 2021 года. Петербургский депутат Борис Вишневский считает, что такие меры вредят в первую очередь самими россиянам.

  • Напомним, запрет на импорт в Россию некоторых видов продовольственных товаров из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран ЕС был введен в 2013 году как ответ на антироссийские санкции, введенные из-за присоединения Крыма и ситуации в Донбассе. В 2015 году действие эмбарго затронуло также Исландию, Лихтенштейн, Албанию и Черногорию. В 2015 году согласно указу президента РФ санкционную продукцию начали уничтожать на границе.

По инф. rosbalt.ru

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