В Петербурге 103-летняя пациентка победила коронавирус

В Петербурге от COVID-19 вылечили 103-летнюю женщину. Пациентку выписали из Городской больницы святого Георгия.

У женщины ранее диагностировали коронавирусную инфекцию, осложненную двухсторонней полисегментарной пневмонией.

«Сейчас она чувствует себя хорошо, находится дома с любящими родными. Желаем крепкого здоровья и благополучия Валентине Мартыновне и ее семье!» — передает издание.

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Напомним, за последние сутки в Петербурге подтверждена смерть от коронавируса 54 пациентов. По данным комитета по здравоохранению, среди умерших 30 мужчин в возрасте от 45 до 92 лет и 24 женщины от 53 до 95 лет. В ведомстве отметили, что у погибших были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, кардиосклероз, атеросклероз, гипертония, ожирение, онкология.

Всего за сутки заразились COVID-19 234 человек, выздоровели — 232.

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По инф. rosbalt.ru

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