В Петербурге 103-летняя пациентка победила коронавирус

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
Напомним, за последние сутки в Петербурге подтверждена смерть от коронавируса 54 пациентов. По данным комитета по здравоохранению, среди умерших 30 мужчин в возрасте от 45 до 92 лет и 24 женщины от 53 до 95 лет. В ведомстве отметили, что у погибших были хронические заболевания, в том числе сахарный диабет, кардиосклероз, атеросклероз, гипертония, ожирение, онкология.
Всего за сутки заразились COVID-19 234 человек, выздоровели — 232.
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В Забайкалье четыре человека утонули в реке Онон во время спасения 15-летней девочки, которую затянуло в водоворот. Ужасная трагедия, как теперь эта девочка будет жить, зная, что столько людей отдали жизнь за нее...
Несмотря на успех как правителя России, Александр I хотел поскорее уйти из этого мира. Историк Даниил Коцюбинский рассказал, почему император полностью потерял вкус к правлению и самодержавию, а финал своей жизни встретил в состоянии депрессии.
2 июня исполнилось 98 лет со дня рождения Станислава Чекана. Давайте вместе вспомним, за что мы любим великого актёра «малой роли», и взглянем на его непростую судьбу, полную радостных побед и горестных поражений.
12 июня – девять дней, как не стало любимого нами артиста Михаила Кокшенова. Поистине народный, он сыграл более чем в ста картинах, снимал фильмы как режиссер и писал сценарии. Его фраза «Апельсинчики, витаминчики» из «Спортлото-82» до сих пор вызывает у всех нас улыбку.
12 июня наша страна отметила День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа была не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий прошла в ставшем уже привычным за последние два месяца режиме онлайн.
Михаил Саакашвили не считает современное положение вещей в игорном бизнесе правильным и призвал во время встречи с Даниилом Гетманцевым и Давидом Арахамией отказаться от госрегулятора рынка азартных игр. Кроме того, он считает необходимым отменить налог с оборота казино. Занимая должность главы Исполнительного комитета Нацсовета реформ при президенте Украины, Михаил регулярно вносит свои комментарии и предложения относительно принимаемого законопроекта. На сегодня он предложил ряд изменений, чтобы максимально достигнуть общего решения, и подготовиться ко второму чтению. Предполагается, что изменения должны принести массу преимуществ Украине от сферы азартных игр в отличие от России, где гемблинг в настоящий момент запрещен, а пользователи, чтобы поиграть на рубли, используют сайты типа narubli.
Лето само по себе подарок, но и дарить их в этот период тоже многим предстоит. Поводы самые разные – дни рождения, свадьбы, юбилеи совместной жизни, открытие дачного сезона, хороший урожай и т.д. И для любимых внуков тоже летом есть праздники – выпускные экзамены, зачисление в вуз, выход на отдых после учебы. Все эти и другие прекрасные события можно как-то отметить.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ) против оппозиционного политика Алексея Навального из-за его высказывания о ветеране Великой Отечественной войны, который снялся в ролике в поддержку поправок в Конституцию.
Сериал «257 причин, чтобы жить», вышедший сперва на видеосервисе START, а потом на телеканале ТНТ, заявлен как жизнеутверждающая история, доказывающая, что после страшного диагноза не стоит опускать руки. Мол, чем больше в человеке внутреннего огня и задора, тем выше шансы выздороветь или хотя бы насладиться остатком жизни по полной.
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