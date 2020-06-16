Семейная пара нижегородцев 92 и 95 лет вылечилась от коронавируса

Семейная пара нижегородцев — 95 и 92 лет — вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала в Facebook их дочь, известная журналистка Нина Зверева.
По ее словам, родители находились в больнице с 30 мая. Заразились они, по всей вероятности, от сиделки, которая перенесла болезнь бессимптомно. Нина Зверева пояснила, что у родителей было немало сопутствующих заболеваний. Но, тем не менее, при поражении легких на 25 процентов, обоим удалось вернуться к нормальному состоянию.
Нина Зверева поблагодарила врачей, медсестер и весь персонал нижегородской больницы № 5, а также лечащего врача — Екатерину Королеву.
— Мы очень быстро приняли меры. После первого подъема температуры у моего папы доктор Катя (удаленно!) назначила правильный набор лекарств, сразу же, еще до анализов. В больнице они оказались менее чем через сутки. Далее — полный курс, включая антибиотики и таблетки от малярии! Я низко кланяюсь врачам, медсестрам и всему персоналу нижегородской больницы 5, которая превратилась в ковид-госпиталь. Я благодарна доктору Кате Королевой, которая наш ангел- хранитель! Когда мои родители увидели ее в специальном костюме, они ее сразу узнали! И сразу успокоились, — рассказала Нина Зверева.
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