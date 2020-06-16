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Семейная пара нижегородцев 92 и 95 лет вылечилась от коронавируса
По инф. Российской газеты   
16 Июня 2020 г.
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Семейная пара нижегородцев — 95 и 92 лет — вылечилась от коронавируса. Об этом рассказала в Facebook их дочь, известная журналистка Нина Зверева.

Семейная пара нижегородцев 92 и 95 лет вылечилась от коронавируса

По ее словам, родители находились в больнице с 30 мая. Заразились они, по всей вероятности, от сиделки, которая перенесла болезнь бессимптомно. Нина Зверева пояснила, что у родителей было немало сопутствующих заболеваний. Но, тем не менее, при поражении легких на 25 процентов, обоим удалось вернуться к нормальному состоянию.

Нина Зверева поблагодарила врачей, медсестер и весь персонал нижегородской больницы № 5, а также лечащего врача — Екатерину Королеву.

— Мы очень быстро приняли меры. После первого подъема температуры у моего папы доктор Катя (удаленно!) назначила правильный набор лекарств, сразу же, еще до анализов. В больнице они оказались менее чем через сутки. Далее — полный курс, включая антибиотики и таблетки от малярии! Я низко кланяюсь врачам, медсестрам и всему персоналу нижегородской больницы 5, которая превратилась в ковид-госпиталь. Я благодарна доктору Кате Королевой, которая наш ангел- хранитель! Когда мои родители увидели ее в специальном костюме, они ее сразу узнали! И сразу успокоились, — рассказала Нина Зверева.

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