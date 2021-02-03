В отместку: школьник поджег куртку одноклассницы, которая не подсказала ему на уроке

В Самаре начали проверку после того, как 12-летний мальчик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег.

Шестиклассник не выполнил домашнее задание по английскому языку. Когда на уроке учитель вызвала его к доске, он хотел подсмотреть текст в учебнике у одноклассницы. Однако девочка закрыла книгу, рассказала мать школьницы.

После уроков мальчик решил отомстить. Когда девочка вышла из школы, он подбежал сзади, облил капюшон и рукав куртки антисептиком и поджег спичками. Потушить огонь помогли подружки школьницы и прохожий. Они сняли куртку и бросили ее в сугроб.

Школьница не пострадала. Она чувствует себя нормально, но боится находиться одна, рассказала мать девочки. Родители обратились в полицию. Правоохранители начали доследственную проверку, которую контролирует прокуратура.

В январе произошел конфликт в оной из бурятских школ. Там подростки решили пошутить над одноклассником и опубликовали объявление о его продаже в интернете.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

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Polit.ru

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