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В отместку: школьник поджег куртку одноклассницы, которая не подсказала ему на уроке
По инф. polit.ru   
03 Февраля 2021 г.
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В Самаре начали проверку после того, как 12-летний мальчик облил куртку одноклассницы антисептиком и поджег.

В Самаре школьник поджег куртку одноклассницы, которая не подсказала ему на уроке

Шестиклассник не выполнил домашнее задание по английскому языку. Когда на уроке учитель вызвала его к доске, он хотел подсмотреть текст в учебнике у одноклассницы. Однако девочка закрыла книгу, рассказала мать школьницы.

После уроков мальчик решил отомстить. Когда девочка вышла из школы, он подбежал сзади, облил капюшон и рукав куртки антисептиком и поджег спичками. Потушить огонь помогли подружки школьницы и прохожий. Они сняли куртку и бросили ее в сугроб.

Школьница не пострадала. Она чувствует себя нормально, но боится находиться одна, рассказала мать девочки. Родители обратились в полицию. Правоохранители начали доследственную проверку, которую контролирует прокуратура.

В январе произошел конфликт в оной из бурятских школ. Там подростки решили пошутить над одноклассником и опубликовали объявление о его продаже в интернете.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень  важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

Еще о шокирующих случаях, которые нет-нет, да и происходят в школах:

Polit.ru

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