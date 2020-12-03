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Мальчонку облили мочой в школьном туалете. И учитель ведь ничего преступного не увидел!

По инф. sobesednik.ru   
03 Декабря 2020 г.
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В Новосибирске учитель не стал разбираться с ситуацией, в которой один из учеников облил в туалете другого мочой.

Мальчонку облили мочой в школьном туалете. И учитель ведь ничего преступного не увидел!

Как рассказала мать пострадавшего школьника, классный руководитель утверждала, что не видит в произошедшем ничего преступного. Такой же версии придерживались родители обидчика: якобы ребенок ничего не украл, а всего лишь поиздевался над сверстником.

Инцидент произошел 20 ноября, а за день до этого обидчик ударил пострадавшего в живот, из-за чего тот упал на кафельный пол и ударился затылком.

В образовательных ведомствах признали, что классный руководитель нарушила должностные инструкции.

«Педагог не поговорила с учениками, не пригласила психолога для индивидуальной беседы с пострадавшим ребёнком, не оповестила о случившемся администрацию образовательного учреждения», — заявляют в Министерстве образования.

Минобра подготовил документы для внеплановой проверки лицея областной прокуратурой.

Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень  важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. А ситуация, когда учитель просто умалчивает об этом - недопустима в принципе! И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой. Но если некоторые родители просто переведут ребенка в другое учебное заведение, то другие будут пытаться решить эту проблему. Может быть тогда будут приняты какие-то меры на высшем уровне.

А вот о каких случаях буллинга рассказывали мы:

По инф. sobesednik.ru

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