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Первоклассница угрожала ножом ученикам. Что же это такое?!
По инф. Российской газеты   
15 Января 2021 г.
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В Кемеровской области прокуратура взялась за проверку информации о том, что школьница угрожала одноклассникам ножом.

В Кемерове первоклассница угрожала ножом ученикам

Инцидент произошел в декабре в одной из школ жилого района Кемерова Лесная Поляна. Ученица первого класса пришла в школу с большим ножом и объявила, что нападет на одноклассника.

— Организована проверка исполнения законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних, профилактике правонарушений и безопасности образовательного процесса, — уточнила старший помощник прокурора Кемеровской области по взаимодействию со СМИ Елена Тушкевич.

Проверка проводится прокуратурой Рудничного района Кемерова под контролем областной прокуратуры.

Дети сейчас очень рано взрослеют, и часто берут в руки топоры и ножи, желая таким образом защитить себя от нападений на одноклассников. Травля (т.н. "буллинг") детей в школе - явление сейчас нередкое и очень  важно не допускать подобных инцидентов. Если учитель видит, что над ребенком издеваются, то надо сказать об этом родителям. И может лучше перевести внука или внучку в другую школу, чем ждать, когда произойдет что-то нехорошее в этой.

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