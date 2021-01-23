В Новосибирске ребенок на «плюшке» упал с высоты в пойму Оби

В Новосибирске 11-летний мальчик в тяжелом состоянии был доставлен в больницу: он получил серьезные травмы во время катания с горки. Он упал в реку с большой высоты.
По данным СК, ребенок катался на так называемой «плюшке» в районе Речного вокзала. Место не было оборудовано для подобного вида развлечений. В результате мальчик выехал за пределы импровизированной горки и упал в пойму реки Обь с высоты около 6-8 метров.
В числе травм, которые получил пострадавший, врачи диагностировали переломы бедра, рук, лицевой кости черепа, нескольких позвонков. А помимо множественных ушибов, еще и закрытую черепно-мозговую травму и кровоизлияние в пазухи носа.
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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