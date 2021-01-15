Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге

По России прокатилась волна несчастных случаев, связанны с катанием на тюбингах. О том, как защитить себя на тюбинге, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
— Тюбинг в отличие от саней, лыж абсолютно не управляем, мгновенно развивает высокую скорость, при этом у него отсутствуют тормоза, он закручивается вокруг своей оси, и человек в тюбинге теряет ориентацию в пространстве, — отметила эксперт.
По словам Силиной, человек, решивший прокатиться на тюбинге, должен быть физически подготовлен. В частности, нужно, чтобы у него были натренированы мышцы брюшного пресса и спины. Также на тюбингах может кататься только человек с хорошим вестибулярным аппаратом.
Но не все зависит от человека. Принципиально и состояние трассы.
— Склон должен быть пологим, не более 20 градусов, постепенно переходящим в ровную поверхность, чтобы был достаточный путь для торможения, он обязательно должен быть гладким — без каких-либо кочек, трамплинов. Особенно опасны склоны с неровностями, кочками — тюбинг подлетает на высокой скорости, и по приземлении идет очень серьезная нагрузка на позвоночник. Поскольку тюбинг вращается, неподготовленный человек теряет ориентацию в пространстве, у него нарушается координация, возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника, — подчеркнула Силина.
Не самое безопасное это развлечение - катание на тюбинге, ведь зачастую это приводит к несчастным случаям. Санки и ледянки куда безопаснее, ведь ими, по крайней мере, можно управлять.
Напомним наши заголовки о несчастных случаях:
Кстати, другие полезные советы на все случаи жизни - по ссылке.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Тильда Суинтон к 60 годам так и не определилась, какого она всё-таки пола
Известная британская актриса, лауреат премии «Оскар» Тильда Суинтон отнесла себя к числу квир-людей, то есть не идентицифицирующихся сугубо с женским либо мужским полом.
-
Первоклассница угрожала ножом ученикам. Что же это такое?!
В Кемеровской области прокуратура взялась за проверку информации о том, что школьница угрожала одноклассникам ножом.
-
Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге
По России прокатилась волна несчастных случаев, связанны с катанием на тюбингах. О том, как защитить себя на тюбинге, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.
-
Отыскался древнейший в мире наскальный рисунок хрюшки
В карстовой пещере на острове Сулавеси в Индонезии нашли новый древнейший рисунок животного — бородавчатой свиньи. Он на полторы тысячи лет старше предыдущего.
-
Але! Вам звонят с виртуального номера!
Сейчас век активного развития интернет-технологий. И можно не удивляться, если предложения в разных сферах имеются виртуального характера. Например, обучение в другом городе. Сейчас для этого не нужно срываться с места, так как существует достаточно возможностей, чтобы получать знания в дистанционном режиме. Сказки на ночь могут рассказывать не родители, а онлайн-няни, которые знают много волшебных историй и приготовят ребенка ко сну. Позвонить в наш век технологий можно не на реальный номер, а на виртуальный. Главная особенность такого номера – он не требует установки по конкретному адресу.
-
Двухлетняя девочка умерла в больнице. Вина медиков?..
В Алтайском крае следователи выясняют причины гибели годовалой девочки в центральной больнице Советского района. По предварительным данным, ребенку при установке катетера повредили легкое.
-
В Москве школьники вернутся за парты 18 января
Школьники Москвы с 18 января возобновят учебу в обычном формате, объявил мэр города Сергей Собянин. Чтобы ученики могли добираться до школ, им разблокируют льготные проездные.
-
Неужели врачи больше не будут «радовать» неразборчивым почерком?
С 1 февраля этого года медработники получат право вести первичную медицинскую документацию в электронной форме, без дублирования на бумаге.
-
Любовный треугольник Тиграна Кеосаяна
Тигран Кеосаян прославился не только своими киноработами, но и довольно необычными отношениями с женщинами. Он умудрился стать частью любовного треугольника, в котором не было ни капли вражды!
-
Горе-хозяин выбросил щенка с балкона за порванный матрас
В Приморье суд назначил местному жителю полгода исправительных работ за жестокое обращение с животными.
-
Зюганов уходить на покой не спешит, но дискуссия «кто заменит партбосса» идет
Обновление составов, в том числе руководящих, в крупнейших политических силах в стране – процесс, который сложно назвать неожиданным. Скорее, ему стоило бы приписать эволюционный характер, хотя бы с точки зрения возраста лидеров ряда партий. К примеру, совсем недавно один из депутатов Государственной думы поднимал вопрос о том, что грядущие осенние парламентские выборы могут стать последними для лидера ЛДПР Владимира Жириновского, теперь в экспертной среде активно ведется дискуссия о возможном уходе лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
-
Как пополнить бюджет после праздников?
Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета имени Плеханова Инга Корягина дала простые советы, как восполнить бюджет после новогодних праздников.
-
В США впервые почти за 70 лет казнили женщину. Поверьте, есть за что...
Лиза Монтгомери стала первой за последние 68 лет женщиной, казненной в США. Эта история в свое время наделала много шума - американка напала на женщину и вырезала из живота ее плод...
-
Депутат Госдумы: деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам – точно есть
Депутат Олег Шеин — о том, сможет ли правительство найти отговорку, чтобы не индексировать пенсии россиянам.
-
В Польше нашли останки ведьм, сожженных за убийство детей
В Польше нашли останки «ведьм», сожженных в 1679 году на костре за убийство детей. Археологи обнаружили обугленные останки двух женщин, казненных примерно 300 лет назад.
-
Новую платформу электронного управления электробусами представила ИТЭЛМА
ИТЭЛМА, научно-производственное предприятие, представило новую платформу электронного управления и концепцию быстрого обеспечения электробусов энергией без развёртывания контактной инфраструктуры. Рабочую встречу с руководством компании в свете этого события провел заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
-
Как Николай Носков сделал невозможное
Страшный недуг поразил Николая Носкова внезапно и на время «выбил» его из шоу-бизнеса. Врачи уверяли, что после инсульта вокалист не сможет даже говорить, но он собрал все силы в кулак, вернулся на сцену и показал, что готов бороться до самого конца.
-
Новый президент Киргизии оставит русский язык в статусе официального
Русский язык в Киргизии останется в статусе официального, цитирует ТАСС нового президента республики Садыра Жапарова.
-
Пятилетняя девчушка попала попала в Книгу рекордов с метровой косой
Маленькая жительница Санкт-Петербурга отрастила волосы длиной 109 сантиметров и установила рекорд. Пятилетнюю Лолу Соловьеву родители не стригли с рождения.
-
«Аэрофлот» остановил продажу льготных дальневосточных билетов для пенсионеров
«Аэрофлот» заявил о приостановлении с 13 января бронирования билетов по субсидируемым тарифам на рейсы с Дальнего Востока в Центральную часть России и перелёты внутри Дальневосточного округа. Напомним, что на льготные перелеты имеют право, в том числе, пенсионеры.