Эксперт рассказала, как уберечься от травм на тюбинге

По России прокатилась волна несчастных случаев, связанны с катанием на тюбингах. О том, как защитить себя на тюбинге, рассказала президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина.

— Тюбинг в отличие от саней, лыж абсолютно не управляем, мгновенно развивает высокую скорость, при этом у него отсутствуют тормоза, он закручивается вокруг своей оси, и человек в тюбинге теряет ориентацию в пространстве, — отметила эксперт.

По словам Силиной, человек, решивший прокатиться на тюбинге, должен быть физически подготовлен. В частности, нужно, чтобы у него были натренированы мышцы брюшного пресса и спины. Также на тюбингах может кататься только человек с хорошим вестибулярным аппаратом.

Но не все зависит от человека. Принципиально и состояние трассы.

— Склон должен быть пологим, не более 20 градусов, постепенно переходящим в ровную поверхность, чтобы был достаточный путь для торможения, он обязательно должен быть гладким — без каких-либо кочек, трамплинов. Особенно опасны склоны с неровностями, кочками — тюбинг подлетает на высокой скорости, и по приземлении идет очень серьезная нагрузка на позвоночник. Поскольку тюбинг вращается, неподготовленный человек теряет ориентацию в пространстве, у него нарушается координация, возникают высокоамплитудные движения в суставах. Отсюда травмы верхних конечностей и шейные миозиты, когда происходит резкий рывок головы, кроме того, можно получить перелом позвоночника, — подчеркнула Силина.

Не самое безопасное это развлечение - катание на тюбинге, ведь зачастую это приводит к несчастным случаям. Санки и ледянки куда безопаснее, ведь ими, по крайней мере, можно управлять.

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