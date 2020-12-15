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В Новосибирске осудили горе-проктолога. Диагнозы из воздуха брал!

По инф. Российской газеты   
15 Декабря 2020 г.
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В Новосибирске суд признал бывшую заведующую колопроктологического отделения районной больницы виновной в служебном подлоге и мошенничестве.

В Новосибирске проктолога осудили за выдуманные диагнозы

На протяжении нескольких лет проктолог ГКБ № 2 «лечила» в стационаре новосибирцев, которые об этом даже не подозревали. Заведующая вносила в медкарты ложные сведения о проходящих у нее лечение пациентах, которые на самом деле не нуждались в медицинской помощи. Их личные данные она брала из различных источников. На лечение также «поступали» ее знакомые и горожане, ранее обращавшиеся в больницу.

— Рукописным способом подделала в медицинских картах стационарных больных подписи от имени вышеуказанных лиц и удостоверила своими подписями правильность и достоверность заведомо ложных сведений, — сообщает СУ СК по Новосибирской области.

По данным следствия, с 2017 по 2019 годы заведующая «поставила на ноги» около сотни пациентов. Выяснилось, что врач оформляла в стационар липовых больных из корыстных побуждений. Сфальсифицированные медицинские карты заведующая передавала руководству учреждения для придания видимости высокой эффективности своей работы.

  • За выполнение государственного задания по количеству и качеству оказания медицинской помощи ей также полагались стимулирующие выплаты. Таким образом проктолог дополнительно заработала свыше 240 тысяч рублей.

Подсудимая признала вину в случившемся и полностью возместила больнице нанесенный ущерб.

Суд назначил ей наказание в виде 1,5 года условно с таким же испытательным сроком. Помимо этого врач выплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.

  • Сводка происшествий на нашем сайте - по ссылке.

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