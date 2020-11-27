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В Новороссийске открылся музей легендарных ретроавтомобилей
По инф. Российской газеты   
27 Ноября 2020 г.
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В Новороссийске открылся музей ретроавтомобилей, где представлена коллекция отечественных машин 1940-1990-х годов — легендарные «Волги», «Москвичи» и «Запорожцы».

В Новороссийске открылся музей легендарных ретроавтомобилей

Экспозиция работает на базе винного комплекса «Шато Пино» как дополнение к традиционной экскурсионной программе объекта туристического показа.

«Город ежегодно посещают более миллиона туристов, основная часть из них приезжает на экскурсии по достопримечательностям, связанным с военной историей или объекты эногастрономического туризма, — отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона. — Новый музей также войдет в программу экскурсионных туров по Новороссийску».

В Краснодарском крае расположены более 600 объектов туристического показа, гостям доступны 280 экскурсионных и туристических маршрутов, большинство из которых находятся в Анапе, Геленджике, Сочи, Крымском, Темрюкском районах, а также в горной и предгорной зонах Апшеронского, Мостовского, Отрадненского, Северского и Туапсинского районов.

Кстати, в этом году ряд туристических объектов Кубани вошли в число лучших мировых достопримечательностей.

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