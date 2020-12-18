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В новой крымской больнице провели первую нейрохирургическую операцию. Ура!

По инф. Российской газеты   
18 Декабря 2020 г.
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В новом здании Крымской республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко нейрохирурги провели первую высокотехнологичную операцию удаления внемозговой опухоли головного мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

В Крыму досрочно открывают большую современную больницу на 730 коек

Первой пациенткой, благополучно перенесшей сложнейшую операцию, стала 81-летняя женщина.

— Оперативное удаление опухоли проведено методом нейронавигации и современной микрохирургической техники, — пояснил Остапенко. — Это позволило четко определить локализацию опухолевого процесса и оптимизировало доступ к нему. С помощью операционного микроскопа опухоль детализировали, а операционное повреждение головного мозга минимализировали. В целом операция прошла без осложнений, состояние пациентки сейчас стабильное.

Напомним, 12 декабря первые 200 пациентов провели в новом медцентре первую ночь, а к 25 декабря туда переедут все 15 отделений больницы — всего около 650 больных. Общая площадь 14-этажной больницы — 65 тысяч квадратных метров. Среди установленной аппаратуры — два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографических комплекса для эндоскопических и эндоваскулярных операций. Все 16 специализированных операционных имеют специфическое оборудование. Общее количество коек — 734.

— Технологическое оснащение нового нейрохирургического отделения соответствует всем действующим стандартам и позволяет проводить оперативные вмешательства сложного уровня, — считает министр здравоохранения. — Нейрохирургическая служба в Крыму — на уровне федерального центра. Создана и успешно работает эффективная команда из высококвалифицированных специалистов, которые выполняют серьезную задачу оказания качественной медицинской помощи больным с нейрохирургическими заболеваниями.

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