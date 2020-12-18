В новой крымской больнице провели первую нейрохирургическую операцию. Ура!

В новом здании Крымской республиканской клинической больницы имени Н. А. Семашко нейрохирурги провели первую высокотехнологичную операцию удаления внемозговой опухоли головного мозга. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

Первой пациенткой, благополучно перенесшей сложнейшую операцию, стала 81-летняя женщина.

— Оперативное удаление опухоли проведено методом нейронавигации и современной микрохирургической техники, — пояснил Остапенко. — Это позволило четко определить локализацию опухолевого процесса и оптимизировало доступ к нему. С помощью операционного микроскопа опухоль детализировали, а операционное повреждение головного мозга минимализировали. В целом операция прошла без осложнений, состояние пациентки сейчас стабильное.

Напомним, 12 декабря первые 200 пациентов провели в новом медцентре первую ночь, а к 25 декабря туда переедут все 15 отделений больницы — всего около 650 больных. Общая площадь 14-этажной больницы — 65 тысяч квадратных метров. Среди установленной аппаратуры — два компьютерных томографа, два магнитно-резонансных томографа, два ангиографических комплекса для эндоскопических и эндоваскулярных операций. Все 16 специализированных операционных имеют специфическое оборудование. Общее количество коек — 734.

— Технологическое оснащение нового нейрохирургического отделения соответствует всем действующим стандартам и позволяет проводить оперативные вмешательства сложного уровня, — считает министр здравоохранения. — Нейрохирургическая служба в Крыму — на уровне федерального центра. Создана и успешно работает эффективная команда из высококвалифицированных специалистов, которые выполняют серьезную задачу оказания качественной медицинской помощи больным с нейрохирургическими заболеваниями.

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