В новогодние праздники все парковки в Москве будут бесплатными

В новогодние выходные — с 1 по 9 января — все парковки Москвы, кроме плоскостных с шлагбаумом, будут бесплатными.

«С 1 по 9 января все парковки на улицах Москвы — бесплатные, кроме плоскостных парковок со шлагбаумом. В воскресенье, 10 января, парковки снова будут работать в обычном режиме — все бесплатные, кроме тех, которые стоят 380 рублей в час», — сказано в сообщении минтраспорта Москвы.

Вместе с тем заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов призвал водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах.

«Жители и гости Москвы смогут поехать погулять в центр, в парки с семьей, друзьями. Мы просим водителей быть внимательными и оставлять машины только в разрешённых местах, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций».

Ранее стало известно, что в 2020 году в Московской области построили более 50 новых парковок для автомобилей и велосипедов около медицинских учреждений Подмосковья. Об этом сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

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По инф. Парламентской газеты

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