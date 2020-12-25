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В новогодние праздники больницы и поликлиники будут работать в усиленном режиме
По инф. Парламентской газеты   
25 Декабря 2020 г.
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В России на время новогодних праздников работа медицинских организаций будет усилена по нескольким направлениям, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Новогодние праздники — это серьезное испытание для системы здравоохранения. Усиление работы медицинских организаций будет происходить по нескольким направлениям», — сказал глава Минздрава.

Он призвал россиян на каникулах «аккуратно обращаться» с алкоголем и проявлять умеренность в еде, чтобы избежать отравлений и травм. «В этот период мы видим, что количество поступающих пациентов увеличивается, связано это чаще всего с тем снятием каких-то определенных ограничений, которые мы используем в обычной своей жизни», — отметил Мурашко.

Он указал, что употребление алкоголя даже в малых дозах может спровоцировать обострения у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это может привести к дестабилизации состояния здоровья и необходимости обращения за скорой медпомощью, подчеркнул министр.

Ранее президент Владимир Путин поручил удвоить медикам выплаты за работу с больными коронавирусом в новогодние дни. Соответствующий документ уже подготовлен.

По инф. Парламентской газеты

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