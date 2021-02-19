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В Нижнем Новгороде впервые выступят победители «Золотой маски»
По инф. portal-kultura.ru   
19 Февраля 2021 г.
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Настоящий праздник для театралов. Гастроли «Золотой маски» впервые пройдут в Нижнем Новгороде. Приурочено это действие будет к 800-летию со дня основания города.

В Нижнем Новгороде впервые выступят победители «Золотой маски»

Нижний Новгород станет площадкой для фестиваля «Золотая маска» впервые. Кроме показа постановок, планируется обширная образовательная программа, заявила замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина.

В рамках смотра пройдут образовательные мастер-классы для профессионалов, а также открытые лекции для всех интересующихся театральным искусством. С 21 июня по 31 августа на сценах театров города будут выступать артисты московских и новосибирского театров.

Московский театр «Мастерская Петра Фоменко» представит спектакль «Сон в летнюю ночь». Новосибирский театр «Красный факел» покажет спектакль «Дети солнца».

Показ спектаклей состоится в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Проект поддержан Министерством культуры России.

По инф. portal-kultura.ru

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  • В Нижнем Новгороде впервые выступят победители «Золотой маски»
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