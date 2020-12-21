В Москве уволили врачей, перепутавших старушек при выписке

В столичном департаменте здравоохранения прокомментировали инцидент, произошедший с перепутанными при выписке пожилыми пациентками.

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В ведомстве сообщили, что по факту была проведена проверка, в ходе которой установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медперсоналом. В депздраве отметили, что сотрудники, допустившие халатность, уволены.

Кроме того, главный врач больницы встретился с родственниками, которым сотрудники клиники выдали чужую бабушку, и принес извинения. Самому главному врачу госпиталя вынесен выговор.

Проверка показала, что одновременно в больницу поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением и схожими диагнозами. В ведомстве предположили, что ошибка могла произойти из-за того, что у этих пожилых женщин могла возникнуть проблема с самоидентификацией. В итоге, из больницы выписали пенсионерку с документами другой пациентки.

СМИ сообщали, что родственникам в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны выдали незнакомую бабушку.

По инф. rosbalt.ru

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