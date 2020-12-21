В Москве уволили врачей, перепутавших старушек при выписке

Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Главным персонажем Людмилы Мызниковой стала Оксана из легендарной картины «Вечера на хуторе близ Диканьки». После этого фильма начинающая актриса получила небывалую славу, но повторить ошеломляющий успех так и не...
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
В ведомстве сообщили, что по факту была проведена проверка, в ходе которой установлен грубый факт нарушения должностных обязанностей медперсоналом. В депздраве отметили, что сотрудники, допустившие халатность, уволены.
Кроме того, главный врач больницы встретился с родственниками, которым сотрудники клиники выдали чужую бабушку, и принес извинения. Самому главному врачу госпиталя вынесен выговор.
Проверка показала, что одновременно в больницу поступили две пожилые пациентки одного возраста с похожим телосложением и схожими диагнозами. В ведомстве предположили, что ошибка могла произойти из-за того, что у этих пожилых женщин могла возникнуть проблема с самоидентификацией. В итоге, из больницы выписали пенсионерку с документами другой пациентки.
СМИ сообщали, что родственникам в госпитале ветеранов Великой Отечественной войны выдали незнакомую бабушку.
Человеку очень часто нужно что-либо измерять. Например, когда-то необходимо было узнать, сколько же метров до дна Байкала, или на какой высоте безопасно летать самолетам, или какой протяженности наш экватор и прочее. В строительстве, судостроительстве, автомобильной промышленности, ряде других отраслей, а также в быту может пригодиться такой измерительный инструмент, как толщиномер. Приобрести подобное оборудование, к слову, можно в компании «Микрон». На сайте этого реализатора предусмотрен для поиска удобный фильтр. Толщиномер можно выбрать по типу, бренду, диапазону измерений, с проверкой или без и ориентируясь, конечно, на цену.
В Казахстане осужденные за особо тяжкие преступления больше не смогут претендовать на условно-досрочное освобождение. Кроме того, госслужащим теперь запрещено иметь счета в иностранных банках. Соответствующие изменения в законодательство подписал президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Для Лолиты Милявской уходящий год оказался непростым. Оставшись без концертов в России, Лолита решила заработать за рубежом. Артистка призналась, что вскоре планирует улететь в Дубай, где ее всегда рады видеть с концертами.
Покупка драгоценного камня – отличная инвестиция, ведь бриллианты, изумруды, гранаты, рубины и сапфиры практически не теряют в цене. Драгоценные камни – максимально ликвидный товар любой скупки или ломбарда, но вырученные продавцом средства зависят от многих факторов.
Поклонники легендарной актрисы Инны Чуриковой в социальных сетях выразили обеспокоенность тем, что театр «Ленком» отменил все спектакли с её участием. Эту ситуацию решил прокомментировать нынешний руководитель театра Марк Варшавер.
Психологи перечислили новогодние подарки, которым будут рады даже люди, которые ни в чем не нуждаются. Из-за пандемии подарки становятся способом порадовать себя, родных и друзей, пояснила семейный психолог Ирина Обухова.
В Санкт-Петербурге начали вакцинировать от коронавируса педагогов и социальных работников, прививку уже получили 400 медиков, сообщил первый заместитель городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана.
Прошло уже более двух лет с момента ухода из жизни легендарного артиста Иосифа Кобзона. Официально он был женат три раза, но только третий брак с Нелли Михайловной многие считают образцовым. Так ли это на самом деле?
До 1 января 2022 года будут действовать санитарные правила организации учебного процесса в школах, кружках, секциях, лагерях и детских центрах. Приказ Роспотребнадзора с соответствующей поправкой вступает в силу 18 декабря.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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