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В Москве спасли незадачливого дачника с ожогами от борщевика
По инф. rosbalt.ru   
26 Июня 2020 г.
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Врачи Института скорой помощи им. Склифосовского пришли на помощь мужчине, который косил борщевик на даче в шортах и получил сильные ожоги.

В Москве спасли мужчину с ожогами от борщевика

Как сообщили в пресс-службе столичного депздрава, к медикам пострадавший обратился лишь на седьмые сутки. В больницу пострадавшего привезли с обширными поражениями кожных покровов живота, спины, конечностей, особенно пострадала левая нога.

По словам мужчины, он не знал, как выглядит борщевик и чем он опасен, поэтому косил без всякой защиты. «Ситуацию усугубила солнечная погода, поскольку сок борщевика при попадании на кожу повышает ее чувствительность к ультрафиолету и возникают впоследствии ожоги», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в депздраве, в «Склифе» пациентов с фотохимическими дерматитами после контакта с соком борщевика лечат специально разработанными коллагеновыми повязками. В депздраве отметили, что врачам уже удалось стабилизировать состояние пациента и его выписали.

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