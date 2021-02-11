В Москве отремонтируют старейший фонтан у Большого театра

В столице принято решение отремонтировать один из старейших фонтанов Москвы — Петровский фонтан у Большого театра или более известный как фонтан Витали.
Как рассказал руководитель департамента Алексей Емельянов, сегодня фонтан находится в неудовлетворительном состоянии. Чугунные элементы подверглись коррозии, на бронзовых — присутствуют потеки солей меди, поверхности загрязнены.
«Было принято решение внести фонтан в план по сохранению объектов культурного наследия. Разработка проекта реставрации запланирована на 2022 год», — уточнил Емельянов. Он напомнил, что последний раз капитальный ремонт фонтана был в 1995 году. Построен фонтан в 1835 году по проекту скульптора Джованни Витали. Он признан объектом культурного наследия федерального значения.
Это один из пяти водоразборных фонтанов, устроенных в 1826–1835 годах при реконструкции Мытищинского водопровода. Официально он — Петровский, так раньше называлась Театральная площадь. Изначально такие фонтаны несли утилитарную функцию — из них набирали воду. Они представляли собой бассейн или чашу с трубой в центре, куда поступала вода из подземной сети водопровода. Но в 1828 году решили художественно оформить эти чаши. Скульптор Витали основную чашу поместил на постамент, а верхнюю — расположил на колонне, которую поддерживают четыре бронзовых амура. Эти фигурки олицетворяют все грани театрального искусства: трагедию, комедию, поэзию и музыку. Примечательно, что отлили их на одном из московских колокольных заводов. Приобретя художественное оформление, он не лишился своей функциональности. Остался удобным и для набора воды. К тому же от него по трубам сделали водоотводы к ближайшим зданиям. Ежедневно фонтан поставлял жителям столицы примерно 17 тысяч ведер воды.
В начале ХХ века фонтан перестал использоваться как сооружение городского водопровода. Вокруг него был разбит сквер.
Кстати, за восемь лет в городе отреставрировали около 1,5 тыс. объектов культурного наследия, из них более 100 — в 2020 году. В результате беспрецедентной по масштабу программы число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось в 5,3 раза.
Москва с каждым годом становится все краше и краше. О том, как преобразятся другие уголки столицы в скором времени - наши заголовки ниже:
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В Москве отремонтируют старейший фонтан у Большого театра
В столице принято решение отремонтировать один из старейших фонтанов Москвы — Петровский фонтан у Большого театра или более известный как фонтан Витали.
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