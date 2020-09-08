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В московском суде началось оглашение приговора Михаилу Ефремову
По инф. rosbalt.ru   
08 Сентября 2020 г.
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Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии на Смоленской площади.

В московском суде началось оглашение приговора Михаилу Ефремову


Актер, которому инкриминируется п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»), слушает приговор стоя. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

Расследование «дела Ефремова» и судебное разбирательство длились три месяца. В ходе прений гособвинение запросило для Ефремова 11 лет колонии общего режима. Защита актера попросила суд назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы.

Сразу после аварии Ефремов признал вину. В ходе суда он от своих слов отказался и заявил, что ничего не помнит про тот день. Лишь выступая с последним словом в суде, Ефремов признал вину и раскаялся.

По инф. rosbalt.ru

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