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В Кузбассе подросток разбился из-за селфи на столбе
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2020 г.
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В Кемеровской области 13-летний подросток упал со столба и разбился. Мальчик хотел сделать селфи, а закончилось все трагедией...

В Кузбассе подросток разбился из-за селфи на столбе

Как сообщили в СК РФ, накануне вечером мальчик, гуляя со сверстниками, решил сфотографироваться на фоне высоковольтной линии электропередач и забрался на опору. Когда подросток спускался со столба, то задел высоковольтный провод. От удара током ребенок упал на землю. Его товарищи сразу вызвали «скорую помощь», но спасти постарадавшего не удалось, он умер в больнице.

Проводится доследственная проверка.

Мы постоянно рассказываем о том, что мода на селфи часто в прямом смысле угрожает жизни. Наши внуки соревнуются друг с другом в том, кто где сделает "крутой кадр", только часто фотография эта оказывается последней...

Вот наши заголовки о подобных случаях. И пусть их будет меньше (поговорите об этом со своими внуками!):

По инф. rosbalt.ru

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