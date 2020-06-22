В Крыму запустят электричку из Севастополя в Евпаторию

С 1 июля на полуострове дважды в день начнут курсировать электропоезда экспресс-маршрута Севастополь — Евпатория, старт которых был отложен из-за пандемии коронавируса.
Об этом сообщила пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.
Комфортабельные электропоезда серии ЭП2Д будут выполнять ежедневно два рейса туда и обратно по маршруту Севастополь — Евпатория с остановками в Бахчисарае, Симферополе и Саках. Дорога займет 2 часа 40 минут.
Новое направление станет десятым по счету в маршрутной сети ЮППК. Билеты на электропоезд будут стоить 250 рублей. Все вагоны оборудованы системами микроклимата.
Также с 1 июля на линию Симферополь — Феодосия выйдут рельсовые автобусы РА3. Поезда будут ходить ежедневно три раза туда и обратно с остановками на станциях Остряково, Джанкой, Владиславовка и других. Время в пути — около четырех часов. Стоимость проезда — 328 рублей.
Билеты можно приобрести в железнодорожных кассах вокзалов и на сайте перевозчика.
Южная пригородная пассажирская компания начала работу 1 января 2020 года. В маршрутной сети девять направлений: Симферополь — Феодосия, Соленое Озеро — Евпатория, Керчь — Анапа, Симферополь — Севастополь, Симферополь — Евпатория, Симферополь — Соленое озеро, Джанкой — Керчь, Керчь — Феодосия, Феодосия — Армянск. С начала года ЮППК перевезла более миллиона пассажиров.
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