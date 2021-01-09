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Ситуация с водой в Крыму: по прежнему все не очень-то радужно

По инф. "Российской газеты"   
09 Января 2021 г.
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После декабрьской засухи запас воды во всех водохранилищах Крыма стал меньше, чем объем одного Партизанского водохранилища. Вопреки прогнозам, декабрь не принес на полуостров ожидаемые осадки. Русла рек по-прежнему оставались пересохшими.

Ситуация с водой в Крыму: по прежнему все не очень-то радужно

Так, пересыхание верховий реки Альма продолжается уже 150 дней, а реки Черная - 141 день. Эти две стекающие с гор реки питают Партизанское и Чернореченское водохранилища, снабжающие питьевой водой самые большие города полуострова - Симферополь и Севастополь. По данным многолетних наблюдений, река Альма последний раз пересыхала в это время года в 1998 году, а река Черная - в 1985 и 2010 годах. Также пересохшими остаются горные реки в окрестностях Алушты, Феодосии и Судака.

В декабре, по данным Госкомводхоза Крыма, запас влаги в трех водохранилищах, снабжающих Симферополь, сократился до 4,5 миллиона кубометров и составил всего около шести процентов от их проектного объема.

К концу декабря общий объем запаса во всех водохранилищах Крыма сократился до 31,3 миллиона кубометров, что меньше объема одного Партизанского водохранилища. При этом 5 января в Крыму побит абсолютный температурный рекорд 1931 года. В этот день воздух на полуострове прогрелся до 17,6 градуса. 90 лет назад этот в этот день в Крыму было 14,4 градуса Цельсия.

С начала сентября Симферополь, а также Симферопольский и Бахчисарайский районы Крыма переведены на ограниченный режим водопотребления. Воду в дома жителей подают в утренние и вечерние часы. Уже два месяца основным источником снабжения крымской столицы являются подземные горизонты. 14 декабря Ялта и близлежащие курортные поселки также перешли на режим ограничений подачи воды.

Решается вопрос о переброске к Симферополю воды из открытых недавно артезианских скважин, ведутся поиски новых водоносных горизонтов. Также рассматривается вопрос о строительстве в Крыму мощных опреснительных станций, производительностью не менее 10 тысяч кубометров воды в сутки.

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