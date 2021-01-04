В Красноярский нацпарк прилетели финские петухи

В национальном парке "Шушенский бор" в Красноярском крае заметили щуров во время сезонной кочевки.

Пресс-секретарь парка Элинор Пэйт, рассказала, что за яркую расцветку этих птиц еще называют финские петухи. Голова, спина и грудь у взрослых самцов малиновые, а у самок и молодняка - желтоватые. Размером эти птички со скворца.

По информации нацпарка, щуры обитают в тайге, питаясь семенами хвойных деревьев. Поэтому их редко можно встретить в равнинной части парка, в окрестностях поселка Шушенского, где в основном зона лесостепей.

Сейчас они кочуют по территории Перовского лесничества и окрестностям поселка в поисках плодов дикой яблони. Найдя подходящее дерево, птицы "обрабатывают" его всей стаей до тех пор, пока не съедят большую часть яблочек, после чего двигаются дальше.

- Птицы были просто великолепны, а погода - мороз и солнце. Они поначалу пугались, а потом перестали замечать и даже начали позировать, - прокомментировала фотосессию щуров Элинор Пэйт у себя на странице в соцсетях.

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