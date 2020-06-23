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В Китае семеро мальчишек утонули, пытаясь спасти друга
По инф. rosbalt.ru   
23 Июня 2020 г.
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В китайском городе Чунцин утонули восемь школьников. Семеро из них погибли, пытаясь помочь упавшему в воду товарищу.

В Китае семеро школьников утонули, безуспешно пытаясь спасти своего друга

По информации Центрального телевидение Китая, дети были учениками начальной школы. Они играли возле плотины на реке Фуцзян, когда один из детей по неосторожности упал в воду. Семеро других попытались его вытащить, но тоже оказались в воде и не смогли выбраться.

Тела детей были найдены спасателями и извлечены из воды.

Ужаснейшая трагедия, которая хотя и произошла в другом государстве, не может не тревожить... Дело в том, что дети зачастую ведут себя у воды беспечно, не думают о безопасности, и если рядом нет взрослого или они отвлеклись, то того и смотри, случится беда. В России с начала лета утонули уже десятки человек, и это очень печально...  Давайте же будем относиться к себе и особенно ко внукам с максимальным вниманием.

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По инф. rosbalt.ru

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