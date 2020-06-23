В Китае семеро мальчишек утонули, пытаясь спасти друга

В китайском городе Чунцин утонули восемь школьников. Семеро из них погибли, пытаясь помочь упавшему в воду товарищу.

По информации Центрального телевидение Китая, дети были учениками начальной школы. Они играли возле плотины на реке Фуцзян, когда один из детей по неосторожности упал в воду. Семеро других попытались его вытащить, но тоже оказались в воде и не смогли выбраться.

Тела детей были найдены спасателями и извлечены из воды.

Ужаснейшая трагедия, которая хотя и произошла в другом государстве, не может не тревожить... Дело в том, что дети зачастую ведут себя у воды беспечно, не думают о безопасности, и если рядом нет взрослого или они отвлеклись, то того и смотри, случится беда. В России с начала лета утонули уже десятки человек, и это очень печально... Давайте же будем относиться к себе и особенно ко внукам с максимальным вниманием.

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По инф. rosbalt.ru

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