Балтика покрылась льдом. Вот это да!

В Калининградской области Балтийское море покрылось толстым слоем льда. Такое явление, прямо скажем, можно наблюдать не очень часто, поэтому калининградцы не теряют время зря: успевают делать фотографии на фоне прибрежного льда.

Это редкое явление для региона с мягким климатом. Обычно Балтийское море у его берегов не замерзает. Припай — прибрежный лед — в последний раз здесь наблюдали еще в прошлом веке, когда зимы были гораздо холоднее, чем сейчас.

Образовавшееся ледовое поле достигает сотен метров в ширину. На Куршской косе оно простирается так далеко, что не видно открытой воды.

По словам доценты кафедры географии океана БФУ имени Канта Николая Белова, на море в районе Калининграда этой зимой образовался классический ледовый припай. Для здешних мест его можно назвать экзотикой. Обычно он появляется в северных районах Балтийского моря — в Ботническом заливе, у побережья Швеции и Финляндии.

Непривычные зимние пейзажи привлекают множество местных жителей и туристов. Они фотографируют причудливые ледовые фигуры и делятся впечатлениями в соцсетях.

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