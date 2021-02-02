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Февраль подарит аномальное тепло крымчанам и сибирякам
|По инф. rosbalt.ru
|02 Февраля 2021 г.
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Жителей некоторых регионов РФ ожидает аномальная погода в феврале, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Нетипичное тепло прогнозируется в Крыму, Западной Сибири, Красноярском крае, Хакасии, Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, а также на юге Урала.
В то же время аномальные холода придут в ряд регионов Дальнего Востока.
Метеоролог отметил, что в целом на остальных территориях погода будет неоднородной — «и морозы, и оттепели, и похолодания, и потепления».
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