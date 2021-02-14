Крым засыпало снегом, да не на шутку: две трети месячной нормы осадков!

Две трети месячной нормы осадков в виде снега выпало в Симферополе за прошедший в пятницу и субботу снегопад. Вся следующая неделя будет на полуострове аномально холодной.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

В Крыму результатом вторжения холодного арктического воздуха на полуостров стало выпадение за два дня в отдельных районах полуострова, в частности, в Симферополе, на Ангарском перевале и на метеостанции Почтовое до 27 миллиметров осадков. Это две трети месячной нормы осадков (в столице Крыма - 42 миллиметра). Об этом сообщила дежурный синоптик Крымского гидрометцентра Юлия Поташева.

- Больше всего снега выпало ночью 12 февраля и днем 13 февраля в крымских горах и предгорье, - рассказала Юлия Поташева. - В Белогорском, Симферопольском и Бахчисарайском районах высота снежного покрова к сегодняшнему утру достигла высоты 11-25 сантиметров, в Симферополе - 28 сантиметров. А вот на Ай-Петри высота снега значительно меньше - 12 сантиметров.

В степной части региона, на востоке полуострова и на Южном берегу Крыма осадки выпали незначительные, и высота снега сейчас составляет всего 2-8 сантиметров.

Напомним, вся следующая неделя будет на полуострове аномально холодной: ожидается среднесуточная температура воздуха на 7-8 градусов ниже многолетней климатической нормы. В то же время будет преобладать солнечная погода без осадков - лишь местами возможен небольшой снег.

- Северо-западный сменится северо-восточным 7-12 метров в секунду, в степных и предгорных районах до 17 метров в секунду, - уточнила дежурный синоптик. - В ближайшие трое суток температуры воздуха ночью - минус 11-16, а днем - минус 3-8.

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